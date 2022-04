Beschluss zum Fällen aller Alleebäume in der Genthiner Gröblerstraße wird noch einmal auf die Tagesordnung gehoben und debattiert

Eigentlich eine beschlossene Sache: Alle Alleebäume in der Gröblerstraße sollen gefällt werden. Die Mehrheit der Stadträte nimmt das aber nicht hin und will dieses Thema im Umweltausschuss noch einmal debattieren.

Genthin - „Da will ich auch hinkommen“, sagt Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) der Volksstimme in einer Fünf-Minuten-Pause der Oktober-Stadtratssitzung. Gemeint ist ein Prozedere, das er jüngst bei einer Stadtratssitzung in Genthins Partnerstadt habe miterleben können. Dort seien die Beschlussvorlagen in den Ausschüssen so gründlich vorberaten und abgestimmt gewesen, dass in der Stadtratssitzung die Abstimmungen ohne vorherige Debatten zügig vonstatten gegangen seien.