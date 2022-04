Besonderes Jubiläum für die letzte Genthiner Diakonisse Dorothea Graumann

Genthin - Noch immer ist sie eine Diakonisse. Auch im hohen Alter, zieht sich Schwester Dorothea Graumann jeden Sonntag ihre Tracht an, vergisst die Haube nicht und zeigt ihre Verbundenheit mit einer Aufgabe, die sie fast ihr ganzes Leben begleitet hat. „Das gehört für mich einmal in der Woche dazu, dass ich mich in der Tracht zeige“, sagt sie. Lange ist die 88-Jährige bereits im Ruhestand, aber das Leben als Diakonisse ist mit ihr untrennbar verbunden. Vor 60 Jahren ist sie in den lebenslangen Dienst der Gemeinschaft aufgenommen worden.