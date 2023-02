Zabakuck - Tierparkleiterin Juliane Reimann redet nicht lange um den heißen Brei herum. Die Kosten für Energie, Futter und Personal seien in den vergangenen Monaten sprunghaft gestiegen, da müsse man sich auch um den Fortbestand des Tierparks Zabakuck Gedanken machen. Ein Blick in die Tierpark-Landschaft, in der es in Weißewarte und Marzahne Schließungen gab, bereitet Sorgen.