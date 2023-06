Klietznick - „Wir haben uns viel von Bismark aufgeguckt, unter anderem auch den Bauernmarkt“, erzählt Klietznicks Ortsbürgermeister Andreas Dertz.

„Und doch wird unser Markt ganz anders wahrgenommen, als der Steinfelder Bauernmarkt.“ Wenn der kleine Ort Klietznick sich herausputzt für den Bauernmarkt zur Rosenblüten, dann werden nicht nur Händler angeschrieben, nicht nur innerhalb des organisierenden Klietznicker Verschönerungsvereins die Rollen zugewiesen. Es wird auch ein Kulturprogramm gestrickt. „Die Gäste, die schon viele Jahre kommen, die wissen, dass es bei uns ein Unterhaltungsprogramm gibt“, sagt Andreas Dertz. Das bedeutet: Nicht nur Händler und Handwerk, Dienstleistung und Handel erwartet den Gast hier. In Klietznick gibt es ebenso viel Kultur.

24. Markt in 27 Jahren

Zum 24. Markt am gestrigen Sonntag innerhalb der vergangenen 27 Jahre ist es auch wieder so. Die Naturbühne, die kleine Kirche und auch das „Himmelszelt“ dienen als Aufführungsorte.

Einer, der den ganzen Tag unter dem schützenden und zugleich kühlenden Dach einer alten Scheune steht, ist Winfried Biermann. Seine Aufgabe ist es, in der Museumsscheune alte Landwirtschaftstechnik zu erklären. „Viele der Älteren kennen das meiste hier natürlich. Doch wer jünger ist, der fragt schon mal“, sagt er. Und dann kann er bestens Auskunft geben. Der Bestand an Technik ist groß. „Mehr wollen wir auch nicht haben, sonst wird es unübersichtlich“, gibt er zu verstehen.

Nicht nur die Kindergartenkinder aus Jerichow, sondern auch die Grundschüler boten den Festbesuchern ein Programm. Foto: Anke Hoffmeister

Ortsbürgermeister Andreas Dertz ist mit dem zweiten Markt nach zwei Jahren Coronapause 2020 und 2021 „recht zufrieden“. Mehr Stände als im Vorjahr machen das Bild wieder runder. Die Menschen sitzen beisammen und genießen den sonnigen Juni-Sonntag.

Während das eine oder andere Vereinsmitglied selbst mit einem Stand den ganzen Tag fest an einem Ort gebunden ist, gibt es auch Helfer, die nicht im Verein Mitglied sind, aber wissen, dass Unterstützung nötig ist. Andreas Große lebt in Jerichow. Beim Bauernmarkt steht er den Organisatoren bei, packt mit an, wo immer er gebraucht wird. „Das macht man einfach in so kleinen Orten. Da hilft jeder jedem“, begründet er sein Engagement.

Und dass bei einem so inhaltsreichen Fest immer wieder irgendjemand eine Frage hat, das beweist das Handy von Andreas Dertz. Viele Anfragen ereilen ihn auf diesem Weg.

Vera Schlüsselburg aus Bismark ist seit vielen Jahren ebenfalls Besucherin dieses Festes. Als langjährige Leiterin der Verwaltungsgemeinschaft Bismark hatte sie Kontakt mit den Klietznickern in den 1990-er Jahren aufgenommen. Das Programm der Dorferneuerung hatte an beiden Standorten für Veränderungen gesorgt. Zeitgleich begann ein reger Austausch, unter anderem schwappte die Idee des Steinfelder Bauernmarktes über die Elbe nach Klietznick. „Und so hat sich im Laufe der Zeit eine Freundschaft entwickelt“, erzählt Verena Schlüsselburg. Obwohl seit einigen Jahren nicht mehr im Amt, sondern im Ruhestand, hält sie die Verbindung aufrecht und kommt nach wie vor gern hierher.

Begeistert von der Natur

Es gibt aber auch Besucher bei diesem 24. Bauermarkt zur Rosenblüte, die sich das erste Mal überhaupt hierher „verirrt“ haben. Marion und Sven Lubbe aus Berlin sind mit ihrer Enkelin Anna, die in Genthin zu Hause ist, zu einem Sonntagsausflug gestartet. „Es ist wunderschön hier“, freut sich Marion Lubbe. Begeistert von der Natur, den Angeboten mitten im Grünen, der Stille trotz Programm „genießen wir das alles hier wirklich sehr“, sagt sie, während die drei im Schatten von Bäumen die Backkunst aus dem Backhaus genießen.