Waldbesitzer in Sachsen-Anhalt klagen: Biberschäden nehmen zu

An dem Stichkanal bei Neubuchholz waren zwei Landschaftsgestalter am Werk: Der Mensch und der Biber.

Jerichow (tsk). Vielerorts beklagen Touristikunternehmen wie auch Waldbesitzer Schäden durch den Biber. Die mittlerweile zu hohen Wildpopulationen der Nagetiere und deren Appetit auf junge Bäume stehen der notwendigen Waldverjüngung und dem gewünschten Waldumbau zunehmend im Wege. Der noch Mitte des 20. Jahrhunderts in Sachsen-Anhalt fast ausgestorbene Biber hat sich im Land inzwischen wieder zahlreich vermehrt und über seinen ursprünglichen Lebensraum, dem Biosphärenreservat Mittelelbe, hinaus ausgebreitet.

Rund 3400 Biber leben derzeit in Sachsen-Anhalt. Das ist, folgt man der Aussage des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, ein Beleg für erfolgreiche Naturschutzarbeit. Mit der Vergrößerung seines Lebensraumes sind jedoch gleichzeitig Konflikte zwischen den Menschen und den landschaftsgestaltenden Aktivitäten der Tiere entstanden – vor allem an kleineren Fließgewässern außerhalb von Elbe und deren Altarmen. Für Dr. Ehlert Natzke vom Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalts stellt der Biber eine größere Bedrohung für den Waldumbau als auch für den Bestand an den Jungbäumen unterschiedlicher Arten dar, mehr als durch Wildverbiss. „Dagegen können wir uns mit Zäunen und mehr Bejagung schützen“, so Natzke und betont, „bei Schädigungen durch den Biber ist das nicht so einfach.“

Der Meister Bockert – so der Name des Bibers in der Fabel – unterliegt einem besonderen Schutzstatus und ist in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) als streng geschützte Tierart ausgewiesen. Damit gilt neben dem Zugriffsverbot auch das sogenannte Störungsverbot. Damit ist jede Handlung gemeint, die eine Änderung des ursprünglichen Verhaltens bewirkt, zum Beispiel infolge von Bewegung oder Lärm. Ausnahmegenehmigungen zum Entfernen eines Tieres oder die Beseitigung von Biberdämmen müssen hohe bürokratische Hürden überwinden, in erster Linie muss nachweisbar sein, dass die Schäden unmittelbar auf die Aktivitäten des Bibers beruhen.

Biber schmecken auch Eichen und Kiefern

Bisher gingen Zoologen und Naturforscher davon aus, dass dem Wasserbewohner als reiner Pflanzenfresser Laubbäume wie Espen, Erlen und Pappeln schmecken. Doch zunehmend verzehrt er auch Zweige, Astrinde und Blätter von Eichen und selbst Kiefern. Mathias Holzberger von der Genthiner Jägerschaft bestätigt diese Vorgehensweise: „Jetzt sind nicht einmal mehr die älteren Bestände an Harthölzers sicher.“ Auch wenn stärkere Eichen nicht gefällt werden, so sterben sie dennoch ab, da der Biber die Rinde rund um den Stamm abnagt und somit die Wasserbahnen des Baumes unterbricht: Als Folge vertrocknet er.

Mittlerweile sind an vielen Bächen, Gräben und selbst dem Elbe-Havel-Kanal eindeutig die „Arbeiten“ des Bibers unübersehbar und verändern das Aussehen von Wald und Feldrainen und es scheint besonders Baumarten zu treffen, die für den Waldumbau von Bedeutung sind.