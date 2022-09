Bieterkampf um ehemalige Gaststätte in Elbe-Parey

Die ehemalige Gaststätte „Alte Gemeinde-Stübl“ in der Pareyer Hauptstraße wurde am 22. September in Berlin versteigert.

Parey/Berlin - An den großen Saal im Pareyer „Alten Gemeinde-Stübl“ kann Sunny Zajonz sich noch gut erinnern. Der heute 30-Jährige hat damals, als die Gaststätte noch betrieben wurde, als Jugendlicher immer wieder Partys gefeiert. Seit einigen Jahren aber nagt nur der Zahn der Zeit an den Gebäuden, mehr tut sich nicht. Zajonz möchte dem Leer- und Stillstand bald ein Ende bereiten: Am Donnerstag in Berlin ersteigerte er mit seinem aus Vietnam stammenden Vater das Areal an der Pareyer Hauptstraße für 50 000 Euro. Vorausgegangen war ein heißer Bieterkampf von drei Interessenten, darunter auch Elbe-Pareys Bürgermeisterin Nicole Golz. Das Mindestgebot hatte nur bei 19 000 Euro gelegen.