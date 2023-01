Birgit Albrecht tritt für die AfD an

Am 29. Januar wird in der Einheitsgemeinde Jerichow ein neuer Bürgermeister gewählt. Vier Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um das Amt. Die Volksstimme stellt sie vor. Heute: Birgit Albrecht (AfD)

Altenklitsche - Der Tisch in der Essecke, an dem Birgit Albrecht sitzt, wirkt aufgeräumt, trotz der Dokumentenstapel, die sich wie Miniaturwohnblöcke in die Höhe heben.