Was ist mit Schulleiter Volker Schütte los? Diese Frage wurde in den vergangenen Wochen häufig an das Genthiner Gymnasium gerichtet. Jetzt ist klar: Es gibt eine personelle Veränderung.

Die Schulhoftore im Haus 1 des Genthiner Bismarck-Gymnasium waren geöffnet, Unterricht soll aber nicht stattgefunden haben.

Genthin - Monatelang war unklar, wie es mit Volker Schütte an der Spitze des Bismarck-Gymnasiums Genthin weitergeht. Seit dem Frühjahr 2025 war Schütte, laut Information des Landesschulamtes, erkrankt, nahm nicht an Schulveranstaltungen wie der Entlassung der Abiturientinnen und Abiturienten teil. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.