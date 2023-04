Noten, An- und Abwesenheiten und Hausaufgaben werden am Bismarck-Gymnasium bisher analog in ein Buch eingetragen. Davon verabschiedet sich die Schule, führt das digitale Klassenbuch ein.

Genthin - Ein Klassenbuch, das ist bisher auch am Genthiner Bismarck-Gymnasium die gute, alte Kladde im A-4-Format. Zwischen zwei Buchdeckeln werden Noten, Namen und An- und Abwesenheiten, die Erledigung der Hausaufgaben, Einträge, Belehrungen und Themen der Stunden händisch eingetragen. Und von einem Unterrichtsraum in den anderen, von einem der drei Häuser des Gymnasiums ins andere mitgenommen, und zwar so, dass der Datenschutz möglichst gewahrt bleibt.