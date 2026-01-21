Zwischen persönlicher Trauer und gemeinschaftlicher Ordnung ist Sensibilität gefragt. Die Stadt erinnere nun an verbindliche Regeln auf Urnengemeinschaftsanlagen.

Blumen und Kerzen auf Grabplatten nicht erlaubt: Was die Stadt nun vornimmt

Eine Seite des Gräberfeldes für die Diakonissen auf dem städtischen Friedhof in Genthin.

Genthin - Zwischen Erinnerung und Ordnung liegt auf Friedhöfen oft ein sensibler Raum. Orte der Trauer sollen Trost spenden, aber zugleich Ruhe, Würde und Gleichbehandlung ausstrahlen. Genau daran erinnert die Stadt nun in einer aktuellen Pressemitteilung zu den Urnengemeinschaftsanlagen auf den städtischen Friedhöfen.