Bluttat in Parey - Großeltern des Getöteten sprechen am Hochzeitstag über ihren Enkel

Ein 32-Jähriger starb in der vergangenen Woche nach einem Messerstich. Seine 39-jährige Ehefrau ist tatverdächtig und sitzt in Untersuchungshaft. Für die Großeltern des Mannes ein schwerer Schicksalsschlag - ausgerechnet vor ihrer Goldenen Hochzeit.

Jerichower Land - Eigentlich sollte es eine große Feier werden - denn dieses Datum schaffen nur wenige Ehepaare. 65 Jahre ist das Paar aus dem Jerichower Land verheiratet, hat über ein halbes Jahrhundert gemeinsam durchgestanden. Doch kurz vor der Eisernen Hochzeit traf die beiden der wohl schlimmste Schicksalsschlag in ihrem langen gemeinsamen Leben: Der Enkel in Parey wurde am vergangenen Donnerstag getötet, dringend tatverdächtig ist die eigene Ehefrau. Sie sitzt derzeit wegen Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.