Polizisten unterstützen Lehrkräfte Brandschutzerziehung in der Schlagenthiner Grundschule

Klingt zunächst spröde und vielleicht ein wenig langweilig: Brandschutzerziehungstag, der an der Grundschule für alle Klassen einmal im Jahr gesetzt ist. Anders als der sperrige Name nahelegt, ging es an der Grundschule Schlagenthin an diesem Tag zu.