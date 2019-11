Enrico Naue (Ortsbürgermeister Hohenseeden), Andreas Riedel (Geschäftsleiter MDDSL), Antje Wascher (Ortsbürgermeisterin Bergzow), Nicole Golz (Bürgermeisterin Gemeinde Elbe-Parey), Landrat Steffen Burchhardt und Cora Schröder (Vorsitzende des Gemeinderates, v. li.) vollzogen die symbolische Freigabe für den Breitbandausbau in der Straße der Jugend in Bergzow. Foto: Bettina Schütze

In den Ortsteilen Hohenseeden, Bergzow, Parey, Güsen und Zerben erfolgte die Freigabe des Breitbandausbaus.

Bergzow l Landrat Steffen Burchhardt besiegelte die Freigabe symbolisch mit Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz, Bergzows Ortsbürgermeistern Antje Wascher und der MDDSL-Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbh. „Es wurden knapp 21,5 Kilometer neue Glasfasertrassen verlegt und 16 weitere aktive und passive Kabelverzweiger der MDDSL mit hochmoderner Technik aufgebaut und erweitert“, erklärte Teamleiter Christian Daul. Die Nutzer surfen nun beginnend mit bis zu 50.000 Kilobits pro Sekunde (kbit/s). In naher Zukunft werden Geschwindigkeiten bis 100.000 kbit/s möglich sein. Im Jahr 2020 sind 200.000 kbit/s nutzbar.

Meilenstein für die Region

Ende des ersten Quartals 2020, so Landrat Stephen Burchhardt, soll alles fertiggestellt sein. „Das ist ein Meilenstein für uns. Für die Masse der Bevölkerung ist jetzt schon alles umgestellt.“ Der Landkreis Jerichower Land sei der Landkreis, bei dem der Breitbandausbau am weitesten fortgeschritten sei. Wenn es irgendwo Probleme gibt, dass zum Beispiel am Dorfende die 50 Megabit nicht ankommen, dann sollten sich die betroffenen Bürger melden.

Probleme bei Schiffswerft

„Ich bin froh, dass wir jetzt so weit sind und ich hoffe, dass sich am Ende die Leute auch an das Netz anschließend werden“, so Nicole Golz, Bürgermeisterin der Gemeinde Elbe-Parey. Probleme gebe es noch bei der Schiffswerft Bolle in Neuderben. Aber dort ist die Telekom gefragt. Auch Andreas Riedel, Geschäftsführer der MDDSL, bestätigte, dass „alles fertig ist. Alles ist am Netz“. In Hohenseeden sei man gut vorangekommen. „Das liegt sicher auch an der Informationsveranstaltung, die durchgeführt wurde. Dort konnten offene Fragen im direkten Gespräch geklärt werden“, bestätigte Ortsbürgermeister Enrico Naue. Andreas Riedel machte darauf aufmerksam, dass, wer sich jetzt anmelde, Weihnachten im Netz surfen kann. Er bot weitere Informationsveranstaltungen an.

Die MDDSL GmbH versorgt in Sachsen-Anhalt derzeit über 128 Orte mit ihren Dienstleistungen. Sie errichtete ihr eigenes Netz.