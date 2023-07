In Magdeburg wurde ein Bronzekunstwerk gestohlen. Die Parallelen zu einem ähnlichen Diebstahl in Genthin-Wald vor zehn Jahren sind deutlich.

Bronzeskulpuren abgesägt: Diebstähle in Magdeburg und Genthin gleichen sich

Eine Figur fehlt: Der Rest der Bronzeskulptur "Spielende Mädchen" wurde von der Elbuferpromenade in Magdeburg entfernt.

Magdeburg/Genthin - Es ist eine Tat, die Magdeburg für Aufsehen gesorgt hat. Ende Juni stahlen bislang unbekannte Täter die Bronzeskulptur „Spielenden Mädchen“ aus dem Jahr 1974. Dabei handelt es sich um eine Hälfte einer Darstellung zweier Kinder. Nach Angaben der Stadt Magdeburg wurde eine der beiden Mädchenfiguren an den Füßen und Händen abgesägt und gestohlen. Die Ähnlichkeiten zu einem Diebstahl am Mahnmal in Genthin-Wald vor zehn Jahren sind überdeutlich.