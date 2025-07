Firma zog von Hannover an die Elbe Neue Brücke für den Magdeburger Damaschkeplatz: Ein Blick hinter die Kulissen bei Systec in Parey

Der zweite Teil der Behelfsbrücke am Damaschkeplatz soll demnächst eingeschoben werden. Verantwortlich für den Auftrag am Magdebuger Ring ist die Firma Systec aus Parey. Wie arbeitet das Unternehmen vor Ort und was ist zukünftig geplant?