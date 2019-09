Der Bürgermeister hat einer Gruppe eine Sondergenehmigung zum Betreten des Bunkers erteilt. Die Stadträte sind irritiert.

Genthin l Seit gut zwei Jahren herrscht absolutes Verbot, den Bunker unter dem Genthiner Marktplatz zu betreten. Hoffnungen auf eine baldige Begehbarkeit wies Bürgermeister Matthias Günther (parteilos)mit dem Hinweis auf schwerwiegende Sicherheitsmängel für die Allgemeinheit hartnäckig zurück. Jetzt vollzog er – weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit - eine Kehrtwende und gestattete einer Besuchergruppe eine Bunkerbesichtigung.

Damit zog er sich den Unmut des Hauptausschusses zu.

Besuchergruppe erhielt Zugang

Dabei kam der Alleingang des Bürgermeisters nur durch einen Zufall ans Tageslicht. Lutz Nitz (Die Grünen/Wählergemeinschaft Fiener) war am Marktplatz Zeuge geworden, wie eine von Heinz Köppe geführte Besuchergruppe an einem Sonnabend Zugang zu der ansonsten streng geschlossenen Bunkeranlage erhielt.

Auf der jüngsten Hauptausschusssitzung musste der Bürgermeister Lutz Nitz nun Rede und Antwort stehen, unter welchen Optionen er den Zutritt gestattet hat. Allein die Anfrage löste in den Reihen des Hauptausschusses Belustigung und Häme aus, gerade weil Günther in der Vergangenheit so vehement die Sperrung des Bunkers vertreten hat und andere Anfragen kompromisslos abschmetterte.

30 Euro für Besichtigung und Führung

Mit der Sondergenehmigung, die er im Alleingang abgesegnet hat, bot er nun eine Steilvorlage für Verwunderung und Nachfragen.

Was ist denn nun, ist der Bunker offen, halb offen oder geschlossen?, nahm Lars Bonitz (Fraktion SPD/Wählergemeinschaft Altenplathow) einen sichtlich irritierten Bürgermeister sarkastisch aufs Korn.

Feuerwehrleute zur Absicherung

Der Bürgermeister gab schließlich zur Auskunft, dass der Antragsteller zwei Feuerwehrleute für die Absicherung der Führung gebunden hatte. Im Notfall hätten sie dafür gesorgt, dass Personen mit gesundheitlichen Problemen zügig aus dem Bunker transportiert werden. Matthias Günther räumte auf massive Nachfragen der Stadträte ein, dass der Antragsteller 30 Euro für die Besichtigung des Bunkers und die Führung an die Stadtkasse gezahlt hat.

Es dürfen also auch andere Interessenten den Bunker betreten, wenn sie zahlen?, frohlockte Lutz Nitz, der den Bürgermeister damit weiter in Bedrängnis brachte.

Formulare gibt es nicht

Matthias Günther räumte überraschend ein, dass eine Besichtigung des Bunkers unter gewissen Voraussetzungen zukünftig möglich sein soll. Eine verbindliche und zufriedenstellende Antwort auf die Frage, wo Anträge für eine Sondergenehmigung gestellt werden können, blieb er allerdings schuldig. Antragsformulare gebe es nicht. Wenn die Rahmenbedingungen passten, könne eine Sondergenehmigung individuell bei ihm beantragt werden, sagte er.