  4. Mobil im ländlichen Raum: Bürgerbus für Genthin? Mit Ehrenamt und digitaler Technik zu mehr Mobilität

Wenn der Linienbus nicht fährt, könnten künftig Ehrenamtliche einspringen: In Genthin wird in einer öffentlichen Runde die Einführung eines Bürgerbusses diskutiert.

Von Mike Fleske 05.02.2026, 16:35
Einen Bürgerbus wie in der baden-württembergischen Gemeinde Lauchringen könnte bald durch Genthin fahren. Symbolbild: epd

Genthin - Kein Auto und trotzdem zum Arzt oder zum Einkaufen in die Altmark nach Magdeburg oder Brandenburg? Von Ehrenamtlichen gesteuerte Bürgerbusse könnten den Nahverkehr ergänzen. In Genthin können sich Einwohner über ein solches Angebot informieren.