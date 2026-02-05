Eil
Mobil im ländlichen Raum Bürgerbus für Genthin? Mit Ehrenamt und digitaler Technik zu mehr Mobilität
Wenn der Linienbus nicht fährt, könnten künftig Ehrenamtliche einspringen: In Genthin wird in einer öffentlichen Runde die Einführung eines Bürgerbusses diskutiert.
05.02.2026, 16:35
Genthin - Kein Auto und trotzdem zum Arzt oder zum Einkaufen in die Altmark nach Magdeburg oder Brandenburg? Von Ehrenamtlichen gesteuerte Bürgerbusse könnten den Nahverkehr ergänzen. In Genthin können sich Einwohner über ein solches Angebot informieren.