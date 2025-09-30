Wahlen in Nordrhein-Westfalen Bürgermeisterwahl in Genthins Partnerstadt Datteln entschieden
Knapper geht es fast nicht. Nur drei Stimmen trennen die Bewerber Andrè Dora (SPD) und Andrè Tost (CDU). So wird die Wahl in Genthin aufgenommen.
Genthin/Datteln - Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Genthins Partnerstadt Datteln (Nordrhein-Westfalen) war so knapp, dass es von Grafiken nahezu nicht erfasst werden konnte. Fast war es, wie ein Gleichstand. Denn am Ende trennten die Bewerber nur drei Stimmen.