weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Wahlen in Nordrhein-Westfalen: Bürgermeisterwahl in Genthins Partnerstadt Datteln entschieden

Wahlen in Nordrhein-Westfalen Bürgermeisterwahl in Genthins Partnerstadt Datteln entschieden

Knapper geht es fast nicht. Nur drei Stimmen trennen die Bewerber Andrè Dora (SPD) und Andrè Tost (CDU). So wird die Wahl in Genthin aufgenommen.

30.09.2025, 17:26
CDU-Bewerber Andre Tost hat die Bürgermeisterwahl in Datteln gewonnen.
CDU-Bewerber Andre Tost hat die Bürgermeisterwahl in Datteln gewonnen. Foto: CDU Datteln

Genthin/Datteln - Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Genthins Partnerstadt Datteln (Nordrhein-Westfalen) war so knapp, dass es von Grafiken nahezu nicht erfasst werden konnte. Fast war es, wie ein Gleichstand. Denn am Ende trennten die Bewerber nur drei Stimmen.