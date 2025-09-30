Knapper geht es fast nicht. Nur drei Stimmen trennen die Bewerber Andrè Dora (SPD) und Andrè Tost (CDU). So wird die Wahl in Genthin aufgenommen.

Genthin/Datteln - Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Genthins Partnerstadt Datteln (Nordrhein-Westfalen) war so knapp, dass es von Grafiken nahezu nicht erfasst werden konnte. Fast war es, wie ein Gleichstand. Denn am Ende trennten die Bewerber nur drei Stimmen.