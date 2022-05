Busse halten nicht mehr überall in der Genthiner Friedenstraße

Aufgrund von Bauarbeiten entfallen eine Reihe von Haltestellen in Genthin-Süd.

In Genthin entfallen Bushalte auf der Friedenstraße. Dort wird ab Juni die Fahrbahn erneuert und erweitert.

Genthin - Am 31. Mai fahren die Busse der Linien 740 und 750 ein letztes Mal sämtliche Haltestellen in der Genthiner Friedenstraße an. Danach müssen Fahrgäste bis zum Jahresende Ersatzhalte nutzen.