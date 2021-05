Camper in Zabakuck wieder willkommen

Zabakuck - Mit dem Motto „Unmögliches erledigen wir sofort – Wunder dauern etwas länger“ lassen sich die letzten Wochen und Monate der Mitarbeiter des Touristenzentrums Zabakuck am besten beschreiben. Das Unmögliche, es jedem voraussichtlichen Gast recht zu machen, seine Buchungen immer wieder zu verschieben und dennoch den passenden Zeitraum zu finden, damit hatte Platzchefin Claudia Borner alle Hände voll zu tun. Ein Blick über den Empfangstresen reicht, um zu sehen das Multitasking, also die Fähigkeit gleichzeitig zu telefonieren, zu schreiben und im Rechner zu recherchieren, bei Borner in Fleisch und Blut übergegangen sind.

Ob sie damit erfolgreich war, wird sich ab heute zeigen: Der Platz ist ab dem 21. Mai 2021 um 14 Uhr für Camper geöffnet. Wie schon 2020 verschob sich der Saisonstart für das Touristenzentrum Zabakuck auf unbestimmte Zeit, zu unsicher die Pandemielage, irgendwelche Öffnungstermine rückten da schnell in den Bereich der Spekulation. „Bleibt der Inzidenzwert stabil unter 100, öffnen wir“, betont Borner.

Kaum Planungssicherheit vorhanden

Das Ziel sei zum Greifen nah und die Camping-Chefin hofft, endlich einzulaufen und das konstant über die gesamte Saison. Anders als im letzten Jahr, als klare Werte und Vorgaben es ermöglichten zu planen, sieht es diesmal anders aus. Jetzt bestimmten Zahlen, ob eine Öffnung möglich ist oder gar, ob mitten in der Saison geschlossen werden muss.

Die Zahl der Corona-Infektionen binnen sieben Tagen sei für die Planung eines Urlaubs oder zur Organisation von sportlichen wie kulturellen Veranstaltungen in keiner Weise ein verlässlicher Faktor und doch ist er für eventuelle Rücknahmen oder Wiedereinsetzung von Einschränkungen maßgebend. „Jetzt endlich dürfen wir wieder Besucher auf den Platz lassen – zumindest, wenn sie die vom Land in der Verordnung vorgeschriebenen Kriterien erfüllen“, sagt Geschäftsführerin Borner.

Eigene Toilette und Küche sind Pflicht

Voraussetzung für den Urlaub auf dem Campingplatz ist ein Wohnmobil oder -wagen mit eigener Toilette, eigener Waschgelegenheit und eigener Küche. Klassisches Zelten ist zunächst nicht möglich. „Die Urlauber müssen sich autark versorgen können“, betont sie und die Abstände gilt es einzuhalten, was mit den meterlangen Wohnmobilen immer gegeben sei.

Die Dauercamper in ihren Bungalows haben es da deutlich schwerer. Nicht wegen der Abstandsregelung, nein, die meisten Ferienhäuser verfügen über keine eigene Toilette und sind auf das zentrale Sanitärhaus angewiesen. Das bleibe jedoch geschlossen, so Borner, da sie mit ihrem Personal nicht die erhöhten hygienischen Anforderungen umsetzen könne. „Nach jedem Betreten müsste alles desinfiziert werden und das würde Schichtbetrieb heißen, den wir nicht leisten können.“

Nur in „ganz dringenden“ Fällen öffne ein Mitarbeiter das Sanitärhaus und auch nur in den Geschäftszeiten der Rezeption.

Schnelltest, Impfung oder überstandene Erkrankung

„Anreisen sind grundsätzlich nur mit einem negativen Schnelltest möglich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf“, zeigt Borner auf und verweist auf das mittlerweile Selbstverständliche: Vollständig Genesene und vollständig geimpfte Gäste haben dies durch einen entsprechenden Nachweis zu belegen.

„Meine Hauptarbeit besteht derzeit darin“, erklärt Borner, „die Anfragen der Gäste zu beantworten und immer wieder neue Zeitfenster zu finden, an denen sie anreisen können.“ Ihr gehe es um einvernehmliche Lösungen. Denn beide Seiten müssten mit einer Situation umgehen, die so noch nicht aufgetreten sei, wie sie sagt.

Und als ob sie ahnte, dass sich das Infektionsgeschehen länger hinziehen würde, erstellte Borner schon im letzten Jahr Gutscheine, die dann die Gäste in den nächsten zwei oder drei Jahren einlösen können. Den weit vorausgreifenden Zeitraum für die Einlösung der Gutscheine begründet Borner damit, dass viele ihre Urlaube über mehrere Jahre planen und „so muss es dann nicht gleich im kommenden Jahr Zabakuck sein.“

Die Anzahlungen bleiben in voller Höhe erhalten und gehen nicht verloren, verspricht Borner und weist darauf hin, dass bei Stornierungen eine 50-prozentige Bearbeitungsgebühr erhoben werden muss und, „damit ist weder den Gästen geholfen – noch uns.“

Viele Anfragen schließen mit den Worten: „Egal wann, wir wollen an den Zabakucker See!“ Das gebe ihr Kraft, so Borner und sie freue sich darauf, ihren Gästen einen schönen Urlaub zu ermöglichen.