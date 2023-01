Bürgermeisterwahl in Jerichow Cathleen Lüdicke holt Spitzenwerte

In allen Stimmbezirken vereinte Cathleen Lüdicke bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Jerichow die meisten Stimmen, insgesamt 68,59 Prozent, auf sich. Die drei anderen Bewerber waren chancenlos.