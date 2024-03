Das 40-jähriges Bestehen des Hohenseedener Chores wurde mit einer Festveranstaltung in der „Bauernscheune“ gefeiert. Der langjähriger Chorleiter Thomas Schöbel war mit dabei.

Hohenseeden - Die Chorgemeinschaft Hohenseeden hat in der „Bauernscheune“ ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Aus diesem Anlass erfolgte die Umbenennung in Chorgemeinschaft Elbe-Parey. Die Urkunde dazu überreichte Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz an den Vorsitzenden Hans-Jürgen Bamberger.