Corona bringt Genthiner Lokale ums umsatzstarke Weihnachtsgeschäft

Reihenweise sagen Firmen in Genthiner Lokalen die bereits gebuchten Weihnachtsfeiern ab. Das ist für die Gastronomen ein herber Schlag ins Kontor. Für manchen fühlt sich das wie ein Lockdown für die Branche an.

Genthin - Es habe in der vergangenen Woche schon begonnen. Organisatoren von Weihnachtsfeiern, die im „Leckerchen“ in der Brandenburger Straße Tisch und Menü bereits „unter Vorbehalt“ gebucht hätten, riefen nun an und sagten die Feiern wieder ab.