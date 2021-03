In dieser Woche wurde in vielen Orten des Jerichower Landes mobil geimpft. Symbolfoto: Stephen Zechendorf

Eine fehlerhafte Rundfunkmeldung führte zu einem Ansturm auf das Genthiner Impfzentrum. Alle Wartenden erhielten dann eine Impfung.

Genthin (is) l 805 Genthiner erhielten am Montag und Dienstag im Kreishaus eine Corona-Impfung. Deutlich mehr, als ursprünglich erwartet wurden. Der Landkreis hatte nach Informationen von Thomas Barz, Beigeordneter des Landrates, an zirka 400 Personen der Priorisierungs-Gruppe 1, also der über 80-Jährigen, im Vorfeld schriftlich Impftermine vergeben.



Darüber hinaus seien unter anderem auch Kontaktpersonen wie Pflegende, die Angehörige zur Impfung begleiteten, Schwangere und Personen aus Risikogruppen zusätzlich geimpft worden.



Die unerwartet hohe Zahl an Impfungen ging jedoch auf eine zeitnahe fehlerhafte Rundfunkmeldung am Dienstagnachmittag zurück, wonach ab sofort auch die 70-Jährigen eine Impfung erhalten würden.



Das hätten, sagte Thomas Barz im Gespräch mit der Volksstimme, viele Genthiner gehört, die sich daraufhin unverzüglich zum Impfen in das Kreishaus begaben. Daraufhin stellte sich am Kreishaus ein Ansturm ein, mit dem das Impfteam nicht rechnen konnte. Lange Wartezeiten waren die Folge.



„Wir wollten die Leute in dieser angespannten Lage einfach nicht wegschicken, so dass in einer sehr aufwendigen Aktion alle Personen geimpft werden konnten“, sagte Thomas Barz, der in diesem Zusammenhang das engagierte Wirken des gesamten Impfteams hervorhob.



Bei den nächsten dezentralen Impfaktionen, die voraussichtlich in sechs Wochen starten werde, wolle man die Situation in den Zentren insgesamt deutlich entzerren.



So sei geplant, anstatt einer Impfstraße, die mit zwei Ärzten besetzt ist, zukünftig zwei Impfstraßen mit vier Ärzten einzurichten. Eine deutliche Entspannung erhofft sich Thomas Barz auch davon, dass zukünftig elf Hausärzte Impfungen vornehmen werden.



In der Woche nach Ostern wird vom Landkreis ein Terminservice für das Impfzentrum freigeschaltet.