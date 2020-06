Ähnlich wie das Steigerhaus in Oberhausen soll auch in Genthin das rote Alarmlicht leuchten.Foto: Tom Koperek

Mit der Aktion „Night of Light“ soll deutschlandweit auf die Nöte der Branche aufmerksam gemacht werden. Auch Genthiner beteiligen sich.

Genthin l Rot beleuchtet werden am kommenden Montag zahlreiche markante Gebäude in rund 250 Städten in ganz Deutschland. Mit der Aktion „Night of Light“ (Nacht des Lichts) soll auf die dramatische Lage der Veranstaltungsbranche hingewiesen werden. Die Farbe Rot gilt als Alarmfarbe, deshalb diese Wahl.

Alles auf „Rot“, heißt es daher am kommenden Montag auch in Genthin. „Wir werden im Rahmen der Aktion das Gebäude der früheren Mühle in der Bebelstraße von einer Seite beleuchten“, kündigt Yvonne Wilcke vom Genthiner Veranstaltungsservice (GVS) an. Das Gebäude habe nahe gelegen, da es sich im Besitz der Familie befinde. „Bei einem öffentlichen Gebäude hätten wir zunächst Genehmigungen der Stadt oder des Landkreises einholen müssen und hätten für die Vorbereitung wesentlich länger gebraucht“, fügt Ralf Ballerstein vom GVS hinzu. Beim Veranstaltungsservice sind die Sorgen groß. „Für uns steht weiterhin Vieles infrage“, sagt Yvonne Wilcke. Konzerte in ganz Deutschland seien abgesagt. Auch in der Region seien große Aktionen entfallen.

An Veranstaltungen hängen viele Beteiligte

„Wir wollten ein Klassik-Open-Air in Burg auf die Beine stellen, hatten gemeinsam mit der Stadt alle Vorbereitungen getroffen, namhafte Künstler engagiert, da kam Corona und machte alles zunichte“, berichtet Yvonne Wilcke. An so einer Veranstaltung hinge nicht nur ihre Firma. „Denken Sie auch an Caterer, Zulieferer und Dienstleister.“ Man habe Kontakt zu bekannten Größen der Kulturszene. Dort hätten einige in die Grundsicherung gehen müssen, von denen man dies nicht erwarten würde, fügt Ralf Ballerstein hinzu.

Bei GVS wisse man nicht, wie der reguläre Betrieb wieder anlaufe. „Wir planen für September, aber welche Bedingungen dann herrschen, wie diese sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, können wir nicht sagen.“

Deshalb sei die Lichtaktion ein sichtbares Zeichen für die Unsicherheit einer ganzen Branche. Mit von der Partie ist am kommenden Montag auch der Genthiner Tourmanager und Dirk Ballarin. „Ich arbeite mit der GVS zusammen und bin auf diesem Wege in die Aktion gerutscht, das ist diesmal nichts, was ich organisiert habe“, sagt er, findet die Sache aber gut.

„Das ist eine Idee, die ich unbedingt unterstütze.“ Er sei wie viele anderen selbstständigen Veranstalter extrem von der derzeitigen Situation betroffen. „Ich musste insgesamt 28 Konzerte mit David Knopfler und Andreas Kümmert auf das nächste Jahr verschieben.“ Viele Spielstätten seien für den Herbst 2020 bereits voll ausgeplant.

Selbstständige haben es sehr schwer

„Daher blieb uns keine andere Wahl, als in das nächste Jahr zu gehen.“ Damit wird es im nächsten Jahr eine riesige Tournee mit fast 40 Konzerten geben. „Jetzt geht es mir wie vielen Selbstständigen, denen derzeit das Geld für den Lebensunterhalt fehlt und die es schwer haben, wirtschaftlich durchzuhalten. Dabei wartet im kommenden Jahr wieder ein Auskommen.“

Somit sieht auch Ballarin die Aktion als gute Gelegenheit, um auf die schwierige Situation aufmerksam zu machen, zumal er einige der teilnehmenden Veranstaltungsagenturen kennt. „Ich habe mit einigen bereits zusammengearbeitet und meine, wenn die mitmachen, dann ist das eine solide Sache. Für Tom Koperek von der LK Aktiengesellschaft, die die Aktion veranstaltet, ist die Resonanz auf den Aufruf überwältigend. „Einem ersten Aufruf zur Teilnahme an der Aktion sind binnen sieben Tagen über 1500 Unternehmen aus verschiedensten Bereichen der Veranstaltungswirtschaft gefolgt, stündlich werden es mehr“, erklärt er in einer Pressemitteilung.

Aktion läuft vom 22. Juni bis 23. Juni

Man werde sich zu einer übergreifenden Interessen- und Arbeitsgemeinschaft vereinen und gemeinsam von Montag, 22. Juni, ab 22 Uhr bis Dienstag, 23. Juni, um 1 Uhr ein leuchtendes Mahnmal initiieren. „Ein flammender Appell zur Rettung eines Wirtschaftszweigs, der echte Hilfe anstelle von Kreditprogrammen benötigt und einen Branchendialog mit der Politik fordert, um gemeinsam einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Weg aus der Krise zu finden.“ Denn die nächsten 100 Tage überstehe die Veranstaltungswirtschaft nicht. „Die aktuellen Auflagen und Restriktionen machen die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich.“

Die Genthiner beginnen am 22. Juni um 22 Uhr mit der Beleuchtung.