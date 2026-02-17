So viele Einsendungen wie selten zuvor. Das vierte Foto der Heimatfotorätsel hat überraschend viele Erinnerungen geweckt – und eine Straße ins Rampenlicht gerückt.

„Da hat zu DDR-Zeiten Frau Passarge praktiziert“ - Bilderrätsel trifft voll ins Herz

Genthin - Das vierte Heimatfotorätsel hat offenbar einen Nerv getroffen: Im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Ausgaben sind diesmal fast doppelt so viele Einsendungen in der Redaktion eingegangen. Zahlreiche Leserinnen und Leser beteiligten sich mit ausführlichen Antworten, persönlichen Erinnerungen und spannenden Details zur Stadtgeschichte.