Darum lockt die Kleiderbörse so viele Besucher nach Jerichow

Die Kleiderbörse im Jerichower Bürgerhaus konnte sich am Sonnabend vor Betreibern und Gästen kaum retten. Und das lag nicht nur am vielfältigen Angebot.

Jerichow - Eng war es am Sonnabend im Bürgerhaus Jerichow, als die Kleiderbörse ihre Pforten öffnete. „Wir hatten zig Anfragen und mussten vielen absagen“, bedauert Kerstin Merländer, eine der Organisatoren. Rund 30 Hobby-Verkäufer aus Jerichow, Genthin, Stendal, Tangermünde und selbst aus Magdeburg boten feil, was Truhen, Kleiderschränke und Spielzeugkisten hergaben, darunter allerlei Gestricktes und Genähtes. An den Ständen gab es hauptsächlich Kleidung für Mädchen und Jungen in diversen Größen und Farben, hauptsächlich aber Hosen, Jacken, Pullover oder Kleider im Größenbereich zwischen null und zehn Jahren.