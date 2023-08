Naheliegend, dass ein Sirenenstandort in Genthin der auf dem Turmdach der Feuerwache an der Geschwister-Scholl-Straße ist.

Genthin - Noch in diesem Jahr wird in Genthin eine neue Sirenenwarnanlage aufgestellt und zwar in der Friedenstraße südlich des Mühlengrabens. Damit gäbe es dann auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde insgesamt 13 Sirenenstandorte, von denen aus die Bevölkerung hörbar vor Gefahren gewarnt werden kann.

Wie Achim Schmechtig vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz der Stadtverwaltung im Gespräch mit der Volksstimme sagte, würde der genaue Standort der neuen Sirene mitgeteilt, wenn er endgültig fest stünde. Sie werde auf einem Stahlmast mit einer Höhe von 16 Meter aufgebaut, sei hochmodern und ihr Warnton würde verlässlich in einer Entfernung bis 1200 Meter zu hören sein. Bisher, so Schmechtig, könne der Bereich des Genthiner Stadtgebietes südlich der Bahnlinie Magdeburg-Berlin nicht ausreichend über eine Sirene gewarnt werden. Der Warnton der Sirene auf dem Dach des Gebäudes des Kreismuseums in der Dattelner Straße reiche dafür nicht aus.

Zwei neue Sirenen in Parchen und Mützel

Seitens der Stadt seien für 2024 weitere zwei neu zu errichtende Sirenenstandorte in der Vorplanung, so Schmechtig - eine zweite Sirene in Parchen im Bereich Genthiner Straße/ Parkstraße und eine zweite Sirene im Ortsteil Mützel im Bereich Mollenberg/ Hüttermühle. Damit kommt Genthin dann auf 15 Sirenenstandorte. Optimal wären 17. Dann sei die Stadt in dieser Hinsicht sehr gut aufgestellt.

Neben den Sirenen gehörten zum „Warnmittelmix“ noch Warnungen über das Radio (sowohl öffentlich-rechtlich als auch privat), Warn-Apps wie NINA und KatWarn, Cell Broadcast (Warnsystem für Handys; eine Funktion in den Mobilfunkstandards für 2G bis 5G; ähnlich einer SMS wird eine Textnachricht verschickt) sowie Nachrichten auf Webseiten von Behörden. Sirenen spielten eine besondere Rolle in diesem Mix. Einfach, weil sie laut und innerhalb eines großen Radius zu hören seien. Und: Sie haben einen „Weckeffekt“ für Personen, die schlafen, aber eben auch gewarnt werden müssen.