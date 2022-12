Das 850-Jahre-Genthin-Festjahr im Volksstimme-Check

Mit dem Weihnachtsmarkt ist das Festjahr Genthins zum 850. Geburtstag der Stadt zu Ende gegangen. Die Volksstimme zeigt, was gut oder weniger gut gelaufen ist.

Großen Spaß hat den Kindern aus der Grundschule Diesterweg die Gestaltung ihres Bildes im Festumzug mit früheren und heutigen Straßennahmen in Genethin gemacht.

Genthin - 850 Jahre ist die Stadt Genthin im vergangenen Jahr alt geworden. In diesem Jahr standen mehrere Veranstaltungen zwischen Mai und Dezember im Zeichen des Stadtgeburtstages. Was bleibt von den Festivitäten in Erinnerung?