Das bietet die Region zwischen Burg und Genthin an Ostern

Eine Fahrt mit der historischen Museumsbahn ist am Ostermontag in Magdeburgerforth geplant.

Burg/Genthin - Draußen und drinnen gibt es an den Feiertagen viele Aktionen. Denn am Wochenende ist was los. Hier sind Ausgehtipps für die Tage vom 7. bis 10. April 2023.