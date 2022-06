Das Gebäude, in dem der Tucheimer Jugendclub untergebracht ist, soll sich zum Dorgemeinschaftshaus entwickeln

Die Jugendlichen in Tucheim haben mit dem Club im Gebäude in der Domstraße einen Ort für sich und ihre Aktivitäten. Nun sollen auch alle anderen Altersgruppen das Haus als ihren Treffpunkt begreifen. Ideen und Vorschläge dazu sind gefragt.

Tucheim - „Wir haben eine gute Infrastruktur im Ort.“ Tucheims Ortsbürgermeister Christian Köpke und Marina Wöhling, langjährige Leiterin des Jugendfreizeithauses in der Tucheimer Domstraße, wissen, dass man das auf dem Land von immer weniger Ortschaften so sagen kann. Tucheim aber hat unter anderem immer noch die ärztliche Versorgung vor Ort, Kita, Grundschule, ein Heimathaus, ein sehr aktives Vereinsleben und immer noch einen lebendigen Jugendclub. Dank des Entschlusses der Stadt, die Stelle von Sozialpädagogin Marina Wöhling zu finanzieren und dies auch dann weiter zu tun, wenn sie in Rente gehen wird.