Im Jerichower Land, heißt es: Ausgehen. Denn es ist was los am Wochenende vom 20. bis 22. Oktober 2023. Die Volksstimme hat einige interessante Tipps gesammelt.

Burg/Genthin - Im Jerichower Land ist auch in den Herbstferien mächtig was los. Es gibt eine lange Nacht mit Kultur, viel Musik und einen ungewöhnlichen Tauchnachmittag.

Geschichten vom Franz in Burg

Ferienprogramm im Burger Kino: Dort gibt es „Neue Geschichten vom Franz“. Franz, aus Wien steckt in einer Zwickmühle, als seine ewig zankenden Freunde Gabi und Eberhard in einem Streit auseinandergehen. Er versucht den Frieden in der Freundschaft wieder herzustellen, indem er die beiden mit einer Einbruchsserie ablenkt. Franz meint, dass seine kauzige Nachbarin eine Diebin ist. Die drei Freunde bilden ein Detektivteam um die Diebstähle aufzuklären. Der Film ist 72 Minuten lang, frei ohne Altersbeschränkungen und läuft am Freitag, um 9.30 Uhr und Sonnabend und Sonntag um 10.30 Uhr. Karten gibt es an der Kinokasse oder unter www.kinoburg.de.

Museumsnacht in Burg

16 Museen und Kultureinrichtungen der Stadt Burg öffnen am Freitag, ihre Türen zu Museumsnacht. Von 17 bis 20 Uhr können Besucher bei freiem Eintritt Kultur und Geschichte erleben. Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen unter anderem mittelalterliche Musik, Märchenstunden, szenische Erlebnisführungen, Ausstellungen, Kirchenführungen und eine Lesung von Sagen aus dem Jerichower Land. Eröffnet wird die Museumsnacht am Weinberg mit dem Trommler von Burg. In der Stadtbibliothek wird für Kinder ein Fledermaus-Suchspiel angeboten. Im Innenhof der Stadtbibliothek werden Feuershows aufgeführt. Das Faltblatt mit allen Standorten und Programmpunkten sowie eine Stempelkarte zur Museumsnacht 2023 gibt es vorab in der Tourist-Information Burg (im Bahnhofsgebäude) und am Abend der Veranstaltung bei den teilnehmenden Einrichtungen.

Wohnzimmerkonzert in Genthin

Zwischen 19 und 23 Uhr ist am Freitagabend die Genthiner Stadtbibliothek geöffnet. Der in Genthin geborene Musiker Robby Schulze präsentiert ein Wohnstubenkonzert mit Liedern aus seinem Debütalbum "Alles im Blick". Außerdem wird er ein neues Stück vorstellen. Der Eintritt für den Abend liegt bei 10 Euro, Anmeldungen sind erforderlich.

Bibi Blocksberg in Burg

Das Bibi-Blocksberg-Musical ist in Burg zu sehen. Foto: Cocomico Theater

Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, ist mit ihrem Familien-Pop-Musical „Alles wie verhext!“ wieder auf großer Tournee. Das Cocomico Theater bringt die Show auch in Sachsen-Anhalt auf die Bühne – am 21. Oktober in der Stadthalle Burg (16 Uhr). Die Kinder erleben einen völlig verhexten Tag bei Familie Blocksberg, an dem einfach gar nichts klappen will. Hoffentlich geht am Abend nichts schief, wenn Bibi das Walpurgisfeuer entzünden soll. Die Eintrittskarten sind unter biberticket.de erhältlich.

Klapper-Gaudi in Parchen

Eine Klapper-Gaudi gibt es am Sonnabend, 21. Oktober, ab 18 Uhr in der Parchener Klapperhalle. Mit dabei sind die Partycrasher aus Brandenburg und die Partyband „Empire“, die für Oktoberfeststimmung sorgen wird. Tickets sind in der Genthiner Touristinfo und an der Abendkasse erhältlich.

Schnuppertauchen in Genthin

In der Genthiner Schwimmhalle darf getaucht werden. Foto: Ingolf Geßler

Abtauchen ist angesagt. Am Sonntag, 22. Oktober, zwischen 13 und 15.30 Uhr, ist der Tauchsportverein „Edelkrebse Genthin “ in der Halle vor Ort und lädt zum Schnuppertauchen ein. Außerdem bekommen die Teilnehmer einiges an Wissenswertem rund um das Tauchen vermittelt. Das Schnuppertauchen ist kostenlos und richtet sich an Teilnehmer ab zwölf Jahren. Anmeldungen sind unter edelkrebse@outlook.de erwünscht.

Unlangweilige Schule in Genthin

Am Sonntag, gibt es um 15.15 Uhr eine Vorpremiere im Genthiner Union Kino. Gezeigt wird dann vor dem offiziellen Deutschlandstart der Film „Die unlangweiligste Schule der Welt“. Im Film geht es um Regel-Wahnsinn an der Schule. Mehr als absurde 777 Vorschriften müssen Maxe (Lucas Herzog) und seine Mitschüler jeden Tag streng befolgen. Bei dem kleinsten Verstoß drohen drakonische Strafen. Zu allem Überfluss möchte der pedantische Schulleiter Schnittlich (Max Giermann) auch noch die Macht an allen Schulen im Lande an sich reißen. Doch es regt sich glücklicherweise Widerstand. Der Film ist 88 Minuten lang und ohne Altersbeschränkungen freigegeben.

Eine weitere gute Nachricht für kleine Kinofans: nach einer erneuten Prüfung durch die Freiwillige Selbstkontrolle (FSK), ist der Film „Trolls 3“ ab sofort auch ohne Altersbeschränkungen freigegeben. Der Film ist täglich um 15.15 Uhr in 2D und um 17.15 Uhr in 3D. Karten gibt es an der Kinokasse oder im Internet unter kinogenthin.de.

DDR-Mode im Kreismuseum Genthin

Die Ausstellung "Von der Dederonschürze bis zur Bluejeans" ist im Genthiner Kreismuseum zu sehen. Foto: Beate Achilles

Endspurt im Kreismuseum Jerichower Land. In der Genthiner Mützelstraße ist noch bis Ende Oktober die Sonderschau „Von der Dederonschürze zur Bluejeans“ zu sehen. Am Sonntag ist das Museum zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Die Schau ist während ihrer Laufzeit mehrfach überarbeitet worden. Unter anderem erhält eine Modepuppe regelmäßig neue Bekleidung. Die Ausstellung zeigt vor allem DDR-Mode im Wandel. Es gibt Festtags- und Arbeitskleidung, Lieblingsstücke und Ladenhüter, Selbstgenähtes und edle Mode aus dem Exquisit-Geschäft.

Künstlerprojekt in Loburg

Der Storchenhof Loburg und die Nabu-Bundesarbeitsgemeinschaft Weißstorchschutz mit dem Arbeitskreis Weißstorch laden von Freitag, 20. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, zu den 30. Sachsen-Anhaltischen Storchentagen in Loburg und Möckern ein. Am Sonntag wird ab 11 Uhr auf dem Storchenhof das Künstlerprojekt „Unsere Storchenwelt“ enthüllt.