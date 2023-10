Im Jerichower Land, heißt es auch Ende Oktober: Ausgehen. Denn es ist was los am beinahe langen Wochenende vom 27. bis 31. Oktober 2023.

Genthin/Burg - Im Jerichower Land ist auch am letzten Oktoberwochenende viel los. Es gibt eine lange Kneipennacht, Spuk, Zirkus und einen Musikcontest.

Zirkuszeit in Genthin

Der Circus Barlay gastiert an diesem Wochenende in Genthin auf der Festwiese am Stadtkulturhaus. Im gut beheizten Zelt können Besucher Akrobatik, Pferde, Lamas, Hunde, Clowns und vieles mehr erleben. Natürlich gehören artistische Glanzleistungen und Jonglage ebenfalls zum Programm. Die Vorstellungen starten am Freitag um 16 Uhr mit Sonderkonditionen für Erwachsene, die nur Kinderpreise zahlen. Am Sonnabend gibt es Vorstellungen um 15 und 18 Uhr. In der 18-Uhr-Show zahlen Kinder nur fünf Euro. Am Sonntag ist Papa-Tag, Väter haben kostenloses Eintritt mit einem zahlenden Kind. Los geht es dann um 11 Uhr.

Hui Buh spukt in Schopsdorf

Die Schopsdorfer können sich auf ein gruseliges und schauriges Halloween-Wochenende freuen. Los geht es am Freitag ab 18 Uhr. Dann präsentiert der Heimatverein sein nächstes Dorfkino in der Alten Schule. Gezeigt wird der Film „Hui Buh, das Schlossgespenst“. Garantiert wird kinderfreundlicher Grusel, denn der knapp 100-minütige Film ist ohne Altersbeschränkungen freigegeben. In den Hauptrollen spielen Michael Herbig und Christoph Maria Herbst. Weiter geht es am Sonnabend zwischen 18 und 22 Uhr mit einer spektakulären Gruselausstellung für Groß und Klein am Feuerwehrgerätehaus in Schopsdorf. Auch hier werden die Besucher nur vorsichtig erschreckt und sollen in erster Linie Spaß haben. Zusammengestellt und in Szene gesetzt wurde die Schau von Heike Ebner. Der Feuerwehrverein sorgt für einen Imbiss und Getränke.

Taschenlampenwanderung in Parchau

Am Sonnabend wird ab 15 Uhr im Burger Ortsteil Parchau eine Wanderung der etwas anderen Art stattfinden. Bei der Herbstwanderung mit Taschenlampen geht es querfeldein durch den Ort. Im Mittelpunkt der diesjährigen Wanderung steht die Kartoffel. Zur Stärkung wird es deswegen selbst gemachte Kartoffelsuppe mit Bockwürsten und Pellkartoffeln mit Quark geben. Den Besuchern werden außerdem die verschiedenen Kartoffelsorten präsentiert, es wird Stockbrot gegrillt und mit Kartoffeln gedruckt.

Musik von Beethoven in Zerben

Im Schloss Zerben gibt es Musik. Foto: Bettina Schütze

Die Konzertreihe „ Zerbener Schlosskonzerte 2023“ wird am Sonnabend fortgesetzt. Dann präsentiert der Förderverein Elbe-Parey ein Kammerkonzert unter dem Motto „Beethoven im Schloss“. Es musizieren Professor Jonathan Adler (Flügel), Kammersängerin Undine Dreißig (Mezzosopran) und Kammermusiker Marco Reiß (Violine). Moderation und Lesungen liegen wieder in den bewährten Händen von Superintendentin Ute Mertens. Das Kammerkonzert beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden gebeten.

Kneipenfest in Genthin

Es gibt wieder ein Kneipenfest in Genthin. Am Sonnabend ab 20 Uhr öffnen Gaststätten in der Stadt ihre Türen für Gäste, die bis in die Nacht hinein mit bester, handgemachter Rockmusik und kühlen Getränken versorgt werden. Hier spielt die Musik: Im Lindenhof (O. d. F.-Straße) ist in diesem Jahr die Band „GehRock“ aus Potsdam zu Gast. In der Kutscherstube des Hotels Stadt Genthin (Mühlenstraße) spielen „Whiskey, Milk and Water“ Blues und Rock. Im Hotel Arkona spielt „Papa Joe“ und bringt mit Jordanka eine neue Partnerin am Keyboard mit. Die beiden versprechen die schönsten Rockklassiker aus 50 Jahren. Im kürzlich eröffneten Kleeblatt in der Brandenburger Straße präsentiert Musiker Denny Hertel Rockklassiker. Im Gleis 1 (Magdeburger Straße) haben die Betreiber besondere Gäste. Mit Commander Jules gibt es eine Band, die eigene Titel vom Album „Into the Sun“ spielen wird. Im Gartenlokal in der Gröblerstraße spielen „Die kastrierten Kannibalen“. Im Heideeck spielt die Silverlakeband. So funktionierts: Besucher müssen am Kneipenfestabend nur an ihrer ersten Station 15 Euro bezahlen, bekommen ein Bändchen und haben dann Eintritt in alle Lokale. Die Mitfahrt in einem Shuttlebus ist bereits im Preis enthalten. Dieser pendelt zwischen 20 und 2 Uhr zwischen den Lokalen.

Jerichower-Land-Contest in Parchen

Der zweite Jerichower-Land-Songcontest steigt am Sonnabend am Schloss Parchen. Los geht es um 21 Uhr. Eine Reihe von Teilnehmern sind schon bekannt. Mit dabei ist die Band Rapthor, die für Hohenseeden antritt. Außerdem am Start ist Kathrin Böhm für Burg. Sie tritt unter dem Künstlernamen „HD_Sonne 73“ an. Für Wahlitz startet Frank Stawitz. Für Derben startet Stephan Senftleben. Der Sieger des vergangenen Jahres, Uwe Komorowski, wird mit seinem Partner Micha Pertschy die Formation „Unbedeutend“ bilden und wieder an den Start gehen. Nachdem alle Teilnehmer aufgetreten sind, wird das Publikum vor Ort über den Sieger entscheiden. In diesem Jahr ist der Wettbewerb Teil der sogenannten Parchener Schlossfestspiele.

Diese vereinen drei Feste an einem Tag und stimmen auf Halloween ein. Zum Fest gehört auch ein gruseliges Kinderschminken, eine Hüpfburg, eine Feuerschale mit Stockbrot, ein Spieleparcours und natürlich ein Kostümwettbewerb mit Preisen für die schönsten Kostüme. Die Festspiele beginnen ab 15 Uhr mit einem Kinderfest. Um 16 Uhr folgt ein Programm der Märchenbühne mit Quaisers Puppenkoffer. Ab 17 Uhr werden die Sieger des Kostümwettbewerbs bekanntgegeben. Danach heißt es Laternen an, denn um 18 Uhr startet ein Lampionumzug durch das Dorf. Dieser startet auf dem Parkplatz des ehemaligen Konsums. Nach der Rückkehr heißt es „Gruseln bitte“. Denn um 19 Uhr treiben Hexen, Unholde und mythische Gestalten ihr Unwesen beim Spuk im Schloss. Der Eintritt zu Songcontest und Kinderfest ist frei. Für Spuk im Schloss ist eine kleine Gebühr fällig. Unterstützt wird der Songcontest von der AWO-Initiative „Demokratie leben“.

12-Stunden-Schwimmen in Genthin

DLRG Genthin Jugendliche Übung Schwimmhalle Mike Fleske

Das Genthiner 12-Stunden-Schwimmen kehrt zurück. Die Genthiner Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) veranstaltet die Schwimmnacht vom Sonnabend, 28. Oktober, bis Sonntag, 29. Oktober, in der Genthiner Schwimmhalle. Die Aktion ist zwischen von 20 und 8 Uhr geplant. Einzelstarter und Mannschaften können mitmachen. Jeder Teilnehmer schwimmt innerhalb von 12 Stunden so viele Bahnen, wie er möchte und kann. Dabei sind auch mehrere Einzelstarts und Teilstrecken möglich. Für Einzelstarter gilt: Es werden die innerhalb der 12 Stunden geschwommenen Meter gezählt, alle Teilstrecken addiert und gewertet. Ist ein Einzelstarter auch Teil einer Mannschaft, wird seine geschwommene Strecke parallel gewertet. Eine Mannschaft muss aus vier Schwimmern bestehen. Die Siegerehrung findet am Sonntag ab 8.30 Uhr statt. Für eine kleine Startgebühr von drei Euro können Kinder, Erwachsene, Sportvereine, Schul- und Kita-Gruppen und alle, die Lust haben, mitmachen. Am Sonnabend ab 19 Uhr sind Anmeldungen vor Ort möglich.

Ein letztes Mal: DDR-Mode in Genthin

Nur noch am Sonntag ist die Sonderausstellung mit DDR-Mode im Kreismuseum zu sehen. „Viele Besucher haben die Ausstellung mit persönlichen Lieblingsstücken ergänzt“, berichtet Museumsleiterin Antonia Beran. Unter anderem ist ein weinrotes Samtkleid mit Cape zu sehen, dass Karin Schönefeld aus Wulkow 1981 im Kaufhaus Otto erworben hat. Hergestellt wurde es im VEB (Volkseigener Betrieb) Magdeburger Damenmode, der aus dem Modehaus von Heinz Bormann hervorgegangen war. Bormann war in den 50er und 60er Jahren der führende Modemacher der DDR. Er wurde mit dem Franzosen Christian Dior verglichen. In der Schau gibt es auch Alltagsmode und Funktionsbekleidung aus früheren Zeiten zu sehen, ergänzt mit zahlreichen Texten, die die Exponate erläutern. Die Ausstellung ist am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr zu sehen.

Halloweenparty in Burg

Schaurig schön geht es im Soziokulturellen Zentrum in Burg zu. Am Montag wird dort eine Halloweenparty für Jung und Alt gefeiert. Es wird verschiedene Stationen zum Basteln, Spielen und gruseln geben. Leckeres Essen gibt es wie jedes Jahr gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Los geht’s um 15 Uhr. Die Party endet um 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03921 – 7284633 oder per Mail sokuz@rolandmuehle-burg.de.

Halloween bei Steinbrück in Parchen

Für Stimmung bei Steinbrück in Parchen sorgt die Band "Anilorak and Friends". Foto: Holger Hadinga

In der früheren Diskothek „ Steinbrück “ in Parchen wird am Montag mit Musik Halloween gefeiert. Zu Gast ist die Harzer Coverband „Anilorak“. Schlagfertig, witzig und charmant präsentieren die beiden Profimusiker Karo Blasek und Kai Uwe Scheffler eine Vielzahl von weltbekannten Songs im Akustikstil. Ebenfalls zu Gast ist Jeanine Langgemach. Sie und Karo Blasek sind Teil der AC/DC-Coverband „Black/Rosie“, Uwe Scheffler ist Gitarrist der Rockband „Quotime - The Best Tribute To Status Quo“.

Die Parchener können sich auf ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm mit Titeln von Melissa Etheridge, Janis Joplin, AC/DC, aber auch Bryan Adams, Pink und Tina Turner freuen. Für die Gäste lohnt sich eine Verkleidung, denn für das beste Kostüm gibt es freien Eintritt bei der nächsten Rocknacht. Los geht die Party ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).