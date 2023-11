Im Jerichower Land, heißt es auch Anfang November: Ausgehen. Denn es ist was los am Wochenende vom 3. bis 5. November 2023.

Apfeltag in Hohenseeden

Der Bauernmarkt Hohenseeden lädt am Sonnabend wieder zum traditionellen Apfeltag in die „Bauernscheune“ ein. Los geht es um 9 Uhr.

Kaninchenschau in Lostau

Kaninchen, Hühner, Zwerghühner und Tauben unterschiedlicher Rassen und Farben erleben die Besucher der Ortsschau des Kleintierzuchtvereins Elbaue Hohenwarthe/Lostau am ersten Wochenende im November. Die Ausstellung in der Alten Sporthalle in Lostau ist am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Nicht zuletzt für Familien mit Kindern bietet die Schau stets ein besonderes Erlebnis. Die Kleintierzucht spiegelt eine lange, ländliche Tradition wider. Die Vereinsmitglieder freuen sich auf zahlreiche Besucher. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Schach in Jerichow

Die Schach-Kinder in Jerichow. Foto: Simone Pötschke

„Schach verbindet“ – dieses Motto hat die Grundschule Jerichow für ihren ersten Schulprojekttag, bei dem sich alles um das Königsspiel dreht, gewählt. Er startet am Sonnabend um 10 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule. Das Team der Grundschule hat es sich bei diesem Projekttag auf die Agenda geschrieben, Schachspieler und Nichtschachspieler sowie Jung und Alt zusammenzubringen, um sich gemeinsam an verschiedenen Schachstationen auszuprobieren. Den Auftakt wird dabei die Einweihung des neuen Schachfeldes auf dem Schulhof bilden. Das Team der Grundschule Jerichow wirbt mit einer Reihe von sportlichen Angeboten rund um das Königsspiel und um eine rege Teilnahme am Projekttag. Dazu gehören Schach-Memory, das „Pferdeäppeln“ und auch Simultanschach, für das die Grundschule den im Jerichower Land bekannten Schachspieler Herbert Großmann vom Schachverein Burger Schachklub gewinnen konnte. Am Sonnabend werden auch die Kinder- und Jugendspiele der Grundschulen im Bereich Schach des Jerichower Landes in der Elbestadt ausgetragen.

Unlangweilige Schule in Genthin

Im Genthiner Kino läuft die "Unlangweiligste Schule der Welt". Foto: Carolin Ubl/Tobis Film/dpa

Am Sonnabend und Sonntag, gibt es um jeweils um 17.30 Uhr einen Film für die ganze Familie im Genthiner Union Kino. Gezeigt wird dann vor dem offiziellen Deutschlandstart der Film „Die unlangweiligste Schule der Welt“. Im Film geht es um Regel-Wahnsinn an der Schule . Mehr als absurde 777 Vorschriften müssen Maxe (Lucas Herzog) und seine Mitschüler jeden Tag streng befolgen. Bei dem kleinsten Verstoß drohen drakonische Strafen. Zu allem Überfluss möchte der pedantische Schulleiter Schnittlich (Max Giermann) auch noch die Macht an allen Schulen im Lande an sich reißen. Doch es regt sich glücklicherweise Widerstand. Der Film ist 88 Minuten lang und ohne Altersbeschränkungen freigegeben. Tickets gibt es an der Kinokasse oder auf der Internetseite de Kinos.

Laternenumzug in Güsen

Der Heimatverein „Wir sind Güsen“, der Güsener Handballclub und die Spielgemeinschaft Güsen/Parey laden am Freitag wieder zum Laternenumzug ein. Los geht es um 17 Uhr an der Kindertagesstätte „Am Eulenwälchen“ in Güsen. Während des Umzuges wird der Maibaum eingeholt. An der Freilichtbühne gibt es dann Speisen und Getränke.

Blick in den Herbsthimmel in Burg

Das Planetarium in der Burger Einsteinschule lädt zu einem Spaziergang über den Herbsthimmel ein. Welche Sternbilder begegnen uns da? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es am Sonnabend, um 18 Uhr im Planetarium. Dabei wird auch die neue Technik vorgestellt, kündigt Elke Sommer vom Burger Planetarium an. „Nach der Veranstaltung werden engagierte Sternfreunde ihre Fernrohre aufstellen, und jeder kann einzelne Himmelskörper am natürlichen Sternhimmel erforschen.“ Wolkenloser Himmel ist natürlich Voraussetzung.

Familientrödelmarkt in Burg

Alle, die gerne einkaufen und trödeln, sind auf dem Familientrödelmarkt in Burg genau richtig. Ob eine antike Lampe für die Oma, ein spannendes Buch für den Papa, ein schickes Kleid für die Mama, ein kuschliger Teddybär oder ein Feuerwehrauto für die Kleinen. Ab 10 Uhr geht es am Sonntag in der Stadthalle in Burg los. Bis 14 Uhr hat der Markt geöffnet.