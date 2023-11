Im Jerichower Land, heißt es auch Mitte November: Ausgehen. Denn es ist was los am Wochenende vom 17. bis 19. November 2023.

Burg/Genthin - Im November ist in Genthin weiterhin viel los. An diesem Wochenende gibt es Ostrock, Modellautos und die Rückkehr eines Kobolds.

Nachtwächter führt durch Burg

„Hört Ihr Leut und lasst Euch sagen ...“, so oder so ähnlich zogen vor einigen Jahrhunderten die Nachtwächter durch viele Städte. Wenn die Bürger schlafen und das Geschäftetreiben zu Ende ist, sorgt der Nachtwächter für Ruhe und Ordnung. Der Rundgang morgen mit dem Nachtwächter zu Burg am Freitag, von 19 bis 20 Uhr, führt vorbei an historischen Plätzen und Straßen zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Mit Laterne und wehendem Mantel weist er den rechten Weg im Dunkel der Nacht. Schaurig schön sind die skurrilen, gespenstischen und abenteuerlichen Geschichten aus alten Zeiten, die der Wächter zu berichten weiß. Der Rundgang endet in der Altstadt, in unmittelbarer Nähe zum Rathaus. Hier werden alte Sagen lebendig Karten und Anmeldung vorab über die Tourist-Information erforderlich! Mindestteilnehmeranzahl 10 Preis Erwachsene: 11,50 EUR, Preis Kinder: (ab 6 Jahre) 7 EUR, Dauer: ca. 1 Stunde.

Nashornabenteuer in Genthin

Im Genthiner Union-Kino läuft am Sonnabend und Sonntag um 15.15 Uhr der Familienfilm „Thabo - das Nashornabenteuer“. In Hlatikulu ist einfach nichts los, meint Thabo (Litlhonolofatso Litlhakanyane). Und das ist für einen Nachwuchs-Detektiv natürlich blöd, denn so gibt es gar keine Fälle zu lösen. Aber was heißt eigentlich: nichts los? Um sein Heimatdorf im südlichen Afrika herum tobt das Leben, denn im Naturreservat streifen Löwen, Giraffen, Elefanten, Antilopen und auch ganze Nashornherden umher. Das lockt Touristen aus aller Welt nach Hlatikulu, die mit Thabos Onkel, dem Ranger Vusi (Nhlakanipho Lindokuhle) und mit Mrs. Agatha (Andrea Sawatzki), welche die Liebe nach Swasiland brachte, auf Safari gehen. Doch die Wildtiere ziehen auch Wilderer an. Und so kommt Thabo zu seinem ersten richtigen Fall - und muss auch noch gleichzeitig ein Nashorn-Waisenkind versorgen... Der Film ist frei ab sechs jahren und 97 Minuten lang. Karten gibt es fr sieben Euro an der Kinokasse oder im Internet.

Neue Geschichten vom Pumuckl in Burg

„Neue Geschichten vom Pumuckl“, gibt es am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 14.30 Uhr im Burger Kino. Dicker Staub flockt durch die Luft, als Meister Eders Neffe Florian (Florian Brückner) die Werkstatt betritt. Mehr als 30 Jahre lang waren Hobelbank und Kreissäge eingemottet. Florian Eder und seine Schwester Bärbel haben die alte Schreinerwerkstatt ihres Onkels geerbt. Lange stand sie leer. Jetzt soll sie verkauft werden. Doch in der Werkstatt scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Es spukt! Und prompt wiederholt sich das Schicksal:Der rothaarige Kobold Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird für Florian Eder sichtbar... Der Film ist ohne Altersbeschränkungen freigegeben und läuft 80 Minuten. Karten gibt es an der Kinokasse oder im Internet.

Dieter Birr und Uwe Hassbecker in Burg

Maschine Intim: Lieder für Generationen – mit Uwe Hassbecker“ ist laut Veranstalter das Persönlichste, das Dieter „Maschine“ Birr jemals auf die Bühnen gebracht hat. Dass dem so ist, davon können sich die Fans des Sängers, Gitarristen, Komponisten und Texters, der mit den Puhdys Musikgeschichte schrieb, am Sonnabend in der Burger Stadthalle ab 20 Uhr überzeugen. An seiner Seite: Uwe Hassbecker, seit mehr als drei Dekaden Silly-Musiker sowie seit einigen Jahren auch in der Band von Maschine. Mit seinem virtuosen Spiel auf Gitarre, Geige und Mandoline bereichert er die „Lieder für Generationen“ wie kein anderer. Als wächst jetzt zusammen, was zusammen gehört. Zu zweit schwingen sie sich auf ein neues Qualitätslevel und liefern sich einen musikalischen Schlagabtausch auf höchstem Niveau. „Lieder für Generationen“ spannt den Bogen von den Puhdys-Klassikern über Lieder jüngeren Datums von Maschines Top-20-Soloalben bis hin zu dem einen oder anderen Coversong. Restkarten gibt es noch für 57,45 Euro im internet oder an der Abendkasse.

Konzert mit der Kantorei aus Biederitz

Der Kammerchor Biederitzer Kantorei ist am Sonntag zu hören. Foto: R. Jungbluth

Am Sonntag, findet ab 11 Uhr in der Magdeburger St. Nicolai-Kirche ein Kantatengottesdienst statt, bei dem mit jugendlichem Schwung musiziert wird. Es spielt das Barockorchester des Magdeburger Konservatoriums KONbarock (Leitung Viktoria Malkowsk), bei dem Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Dozenten sich an der vitalen Musik Telemanns erfreuen. Aufgeführt wird die Kantate „Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses“. Am Ende erklingt in dem musikalischen Gottesdienst noch eine eindringliche Friedensbitte, die speziell für dieses Projekt komponiert wurde. Singen werden die Solisten Shirley Radig – Sopran, Ilka Hesse – Alt, Thomas Fröb – Tenor sowie Andreas Beinhauer - Bass. Die Chorpartien werden ausgestaltet vom Kammerchor der Biederitzer Kantorei unter der Leitung von Michael Scholl.

Modellautoausstellung Genthin

Modellfahrzeugen aus DDR-Zeiten im Genthiner Kreismuseum. Foto: Susanne Christmann

Rund 3.000 Modelle von Fahrzeugen, die zu DDR-Zeiten unterwegs waren, nennt Jörg Schulze ein eigen. Mit 300 davon hat das Kreismuseum Genthin jetzt die Sonderschau „Unterwegs im Straßenverkehr der DDR“ gestaltet. Trabis, Wartburgs, W 50, Barkas und Robur und mehr sind in einer Modellautoausstellung im Genthiner Kreismuseum zu sehen. Auch jene, die die Volksarmee nutzte, oder die, die bei Deutrans, der DDR-Spedition, unterwegs waren oder auch jene, in denen DDR-Feuerwehrleute zu den Brandherden gebracht wurden. Die Ausstellung ist am Sonntag, zwischen 14 und 17 Uhr zu sehen. Für Kinder gibt es eine Spielecke - mit Gedächtnisspiel und Wissensspiel.