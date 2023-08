Das ist los in Genthin und Burg am Wochenende

Burg/Genthin - Wer am Wochenende Ausgehen möchte, wird im Jerichower Land bestens versorgt. Es gibt Musik, eine Kino-Premiere, einen Flohmarkt für Reiter und mittelalterliches Treiben.

In Hohenseeden können Heidelbeeren gepflückt werden. Foto: Raphael Irmer

Letzter Heidelbeerpflücktag in Hohenseeden

Am Freitag ist offiziell der letzte Tag, um auf der Heidelbeer-Anlage in Hohenseeden die blauen Früchte selbst zu pflücken. In der „Bauernscheune“ in Hohenseeden werden in der kommenden Woche noch Heidelbeeren verkauft, solange der Vorrat reicht.

Literatur in Loburg

Der KulturVeste-Verein Loburger Land und die Stadtbibliothek Loburg laden am Freitag, um 18.30 Uhr zu einer Lesung ein. Zu Gast ist diesmal Henry Sappart. Er liest aus seinem Buch „Die letzte Freundschaft“. Darum geht es: Als der junge Journalist Leonard Grünberg, dessen berufliche Hoffnungen mit der DDR untergegangen sind, die verwitwete Bankiers-Gattin Maria-Louisa Richmann kennenlernt, öffnen sich für ihn die Türen zur New Yorker High Society. In der Welt der Superreichen und Eitlen auf der Upper East Side begegnen ihm Egoismus und Berechnung.

Mittelalterfest im Jerichow

Die faszinierende Welt des Hochmittelalters erwacht zum Leben, wenn der Verein Brandenburgunder im Rahmen eines einzigartigen Events am Wochenende ihre Zelte im Kloster Jerichow aufschlagen. Der Verein aus Berlin-Brandenburg widmet sich der lebendigen Darstellung des Hochmittelalters und lädt alle Interessierten dazu ein, hautnah in diese fesselnde Epoche einzutauchen. Dann gibt es ein kleines, authentisches Zeltlager, Vorführungen über Tischkultur bis hin zu eindrucksvollen Darstellungen von Waffen und Rüstungen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Möglichkeit, zu erleben, wie ein Reiselager eines Niederadeligen Ritters im 13. Jahrhundert ausgesehen haben könnte. Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 10 Uhr. Der Eintritt liegt bei sieben Euro.

Rundreisen zu Orgeln in Burg

Am Sonnabend, startet um 13 Uhr vor dem Burger Bahnhof eine Rundreise zu drei Orgeln in der Umgebung. Der Weg führt zunächst nach Rietzel und Grabow und anschließend nach Stegelitz. Die Strecke beträgt etwa 45 Kilometer und führt über kleine Straßen und Radwege, aber auch über Feld- und Waldwege. Bei kleinen Orgelmusiken – 140 Uhr in Rietzel, 15 Uhr in Grabow und 17.00 in Stegelitz - werden die Orgelwerke zu hören sein. An der Kirche in Stegelitz ist ein Picknick mit Selbstmitgebrachtem geplant. Picknick, ausreichend Getränke, wetterfeste Kleidung, Sitzunterlage und Muskelkraft müssten mitgebracht werden. Es ist möglich, nur Etappen der Rundreise mitzufahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Hengstmann-Brüdern kommen ins Schloss Leitzkau. . Foto: tli

Hengstmanns in Leitzkau

Spannendes und Unterhaltsames für Hirn und Lachmuskeln bereitet der Förderkreis Kultur und Denkmalpflege Leitzkau für Sonnabend im Schloss Leitzkau vor. Erwartet werden die Kabarett-Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann mit ihrem inzwischen 18. Programm. Beginn ist um 19.30 Uhr. Wie gewohnt nehmen die Beiden die ernsten Themen dieser Welt als Rampe für ihren abendfüllenden Klamauk.

Der Schaugarten in Altenplathow ist am Sonntag geöffnet. Foto: Mike Fleske

Offener Garten in Altenplathow

Der Altenplathower Thomas Kostka öffnet wieder seinen 2500 Quadratmeter großen Schau- und Therapiegarten in der Altenplathower Straße 54 in Genthin. Besucher können Sonntag von 11 bis 18 Uhr vorbeischauen. Dann gibt es auch selbst gemachte Produkten aus dem Garten.

Führung durch den Klostergarten Jerichow

Am Sonntag wird im Kloster Jerichow die nächste öffentliche Führung durch den Klostergarten angeboten. Besucher erhalten damit die Möglichkeit, die einzigartige Anlage kennenzulernen und dabei viel über den Anbau und die Verwendung alter Nutzpflanzen zu erfahren. Die Gartenanlage beeindruckt mit Hoch- und Flachbeeten, auf denen Pflanzensorten des Mittelalters wachsen, die durch historische Quellen nachweisbar sind. Die Klostergartenführungen werden bis zum September jeden dritten Sonntag im Monat jeweils um 11 Uhr angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist der Eingangsbereich des Klosters Jerichow. Tickets können an der Museumskasse erworben werden.

In Schlagenthin gibt es Kutschfahrten. Archivbild: Thomas Skiba

Flohmarkt in Schlagenthin

In Schlagenthin gibt es am Sonntag einen Flohmarkt des Schlagenthiner Reitvereins mit Reitsachen, Kleidung für groß und klein, Dekoration, Spielzeug und anderes. Außerdem gibt es einen Kuchenbasar, Kaffee und andere Getränke, Crêpes und Waffeln. Unterhaltsam wird es mit Ponyreiten, Kutschfahrten, Kinderschminken. Los geht es um 13 Uhr, das Ende ist gegen 18 Uhr geplant. Der gesamte Erlös wird für die Tierarztrechnung für das kleine Fohlen Koby gespendet.

Preisverleihung in Jerichow

Am Sonntag wird an der Jerichower Mühle ab 14 Uhr der Malwettbewerb des Fördervereins zum Thema „Kloster Jerichow“ ausgewertet. Außerdem werden alle eingereichten Bilder ausgestellt. Und es findet die Preisverleihung statt. Jeder, der am Sonntag pünktlich zur Mühle kommt, kann zugleich Jurymitglied für die Kinderkunstwerke sein und seinen Favoriten benennen. Die Vereinsvorsitzende Yvette Below sagt: „Alle Teilnehmer unseres Malwettbewerbs erhalten einen kleinen Preis. Das Publikum entscheidet, wer die Plätze 1, 2 und 3 belegt. Diese werden besonders prämiert.“ Rund um die Holländerwindmühle wird am 20. August ein Kreativmarkt von Hobbykünstlerinnen für die Gäste aufgebaut.

Der Film "Ponyherz" läuft im Genthiner Kino. Christine Schroeder/Plaion Pictu

Kinopremiere in Genthin

Der Spielfilm „Ponyherz“ läuft im Genthiner Union Kino bereits vor dem offiziellen Kinostart. Am Sonntag wird „Ponyherz“ um 15.15 Uhr im Union-Kino gezeigt. Darum geht es: Als Anni (Martha Haberland) mit ihrer Familie aus der Stadt aufs Dorf zieht, hofft sie, endlich ein Pferd zu bekommen. Als Anni einmal alles zu viel wird, flüchtet sie in den Wald, wo ihr unverhofft eines wildes Pferd mit herzförmiger Blesse über den Weg läuft. Doch Pferdediebe wollen Ponyherz und ihre Herde klauen und zu Geld machen. In weiteren Rollen des Familienfilms sind Anna Schudt, Peter Lohmeier und Dieter Hallervorden zu sehen. Der Film ist ohne Altersbeschränkungen freigegeben. Karten gibt es auf der Internetseite des Kinos.