An Silvester und Neujahr ist in der Region einiges los. Die Volksstimme hat Ausgehtipps für die Tage vom 29. Dezember bis 1. Januar zusammengestellt.

Der Silvesterlauf steigt am Sonntag in Altenplathow

Genthin/Burg - Auch am Jahresende ist in Genthin und Burg viel los. Es gibt Sport, Kinofilme und Chorgesang.

Wonka und 791 KM in Burg

Am Wochenende ins Kino? Am Sonnabend und Sonntag läuft der Film „Wonka“ im Burg Theater (Magdeburger Str. 4). Beginn ist jeweils ab 14.30 Uhr. Der Film ist 113 Minuten lang und ohne Altersbeschränkung freigegeben und erzählt die Geschichte wie Willy Wonka der größte Erfinder, Zauberkünstler und Schokoladenfabrikant der Welt wurde. Am Sonnabend läuft um 17 Uhr auch der Film „791 KM“. Hier geht es um Reisende, die zwischen Nord- und Süddeutschland unterwegs sind, aber aufgrund eines Sturmes ihre Bahnreisen anders planen müssen. Der Film ist 101 Minuten lang und frei ab 12 Jahren. Karten gibt es an der Kinokasse oder unter www.kinoburg.de.

Film über Milli Vanilli in Genthin

Der Film „Girl You Know It's True“ über Milli Vanilli läuft in Genthin. Foto: epd

„Girl You Know It's True“ist der Titel der Verfilmung des Aufstieg und Falls des 1980er Popduos Milli Vanilli. Matthias Schweighöfer spielt darin den strippenziehenden Musikproduzenten Frank Farian, Milli Vanilli spielen Tijan Njie als Rob Pilatus und Elan Ben Ali als Fab Morvan. Der Film ist 124 Minuten lang und frei ab 12 Jahren. Am Sonnabend und Montag läuft er um 20 Uhr im Genthiner Union Kino (Bahnhofstraße). Karten gibt es an der Kinokasse oder im Internet unter kinogenthin.de.

Silvesterlauf in Altenplathow

Das alte Jahr wird im Genthiner Stadtteil Altenplathow traditionell mit einem Silvesterlauf im Volkspark verabschiedet. Der Lauf- und Triathlonverein Genthin als Veranstalter wird am Sonntag um 10 Uhr auf der Höhe der Radrennbahn den Startschuss für alle Laufbegeisterten geben. Versierte Athleten, Gelegenheitsläufer und Kinder können bis zu fünfmal einen 1,4 Kilometer langen Rundkurs durch den Volkspark bewältigen, um im scheidenden Jahr noch etwas für die allgemeine Fitness zu tun. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Vor dem Start müssen sich die Läufer allerdings in Teilnehmerlisten eintragen. Nachdem die Laufbegeisterten ihre Runden absolviert haben, werden sie wie immer durch Mitglieder des Lauf- und Triathlonvereins versorgt. Dort warten dann heißer Tee, Glühwein und leckere Berliner Pfannkuchen auf die Besucher.

Chorgesang in Burg

Zum Ende des Jahres lädt die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde wieder zu einem Silvesterkonzert ein. Am Sonntag um 15 Uhr erklingen Lieder in der Burger Kirche St. Petri in der Franzosenstraße zum Ausklang des fast vergangenen Jahres. Dabei wird der Chor „Die Träumer“ seine Stimmen zu Gehör bringen. Unter der Leitung von Sonja Kaffka, die ehemalige Sportmanagerin des TSV Einheit Burg, wird ein bunter Strauß an Songs erklingen. Die Lieblingslieder des Chores sind zum Beispiel: „Über den Wolken“ von Reinhard May, „Zeit mach macht nur vor dem Teufel halt“ von Barry Ryan, „Lieder die wie Brücken sind“ von Rolf Zuckowski und „Lass die Sonne in dein Herz“ von der Gruppe Wind. Die Petrigemeinde freut sich daher auf zahlreiche Besucher in der geheizten Kirche - um Spenden zum Erhalt der Orgel wird gebeten.

Jahresausklang auf dem Marktplatz in Genthin

Wer am Silvestertag in der Genthiner Innenstadt unterwegs ist, kann auf dem Marktplatz vorbeischauen. Dort gibt es eine kleine Stärkung, denn das Team von Ende wird wieder einen Marktstand aufbauen und bis ins neue Jahr vor Ort sein. Ab etwa 19 Uhr bis gegen 2 Uhr gibt es Glühwein, Wiener Würstchen und fröhliche Stimmung. „Um 0 Uhr können Besucher mit uns auf das neue Jahr anstoßen“, kündigt Veranstalter Rainer von Ende an. Die kleine Aktion auf dem Marktplatz hat von Ende im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um am Silvesterabend für ein wenig Bewegung in Genthin zu sorgen. „Das kam gut an, deshalb machen wir das in diesem Jahr wieder.“

Gottesdienst mit Sektempfang in Genthin

Einen Gottesdienst mit Abendmahl, Segnung und Sektempfang, gibt es am Montag ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Genthin (Schulstraße).