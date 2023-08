Genthin/Burg - Im Jerichower Land ist am Wochenende viel los. Die Volksstimme hat Tipps für die Tage vom 1. bis zum 3. September 2023. Es gibt Aktionen für Laufsporteler, ein traditionelles Radrennen und eine Party mit 80er-Jahre Stars.

Entlang der Stolpersteine in Burg

Mit Stolpersteinen wie diesem am Markt wird in Burg an Schicksale in der NS-Zeit erinnert. Foto: Marco Papritz

Am Freitag gibt es ab16 Uhr eine öffentliche Führung entlang der Stolpersteine in Burg . Der Treffpunkt ist vor dem Haus in der Bahnhofstraße 27. Die Teilnahme ist kostenlos. Während des 90-minütigen Rundganges führt Joachim Gremmes (Pfarrer im Ruhestand) entlang der mittlerweile 35 verlegten Stolpersteine durch die Stadt Burg. Der Stolpersteinrundgang endet gegen 17.30 Uhr in der Franzosenstraße. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Gregor Gysi in der Stadthalle in Burg

So offen und persönlich wie noch nie: Gregor Gysi hat linkes Denken geprägt und wurde zu einem seiner wichtigsten Protagonisten. In seiner Biografie erzählt er von seinen zahlreichen Leben: Als Familienvater, Anwalt, Politiker, Autor und Moderator. Am Freitag, ist er in der Burger Stadthalle zu Gast und präsentiert sich im Gespräch mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.

Dorftrödelmarkt in Gütter

Der beliebte und nur einmal jährlich stattfindende Dorftrödelmarkt in Gütter öffnet am Sonnabend zwischen 9 und 16 Uhr seine Tore und lädt viele Besucher aus Nah und Fern zum trödeln, plauschen und verweilen ein. Trödelhändler sind gern willkommen. Für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut und sie können auf Ponys reiten. Auf einer großen Hebebühne können die Besucher einen Rundumblick über Gütter und die Umgebung genießen. Eine Line-Dancegruppe tanzt zu Countrymusik.

Oldtimer-Treffen in Parchau

Zum mittlerweile 8. Oldtimer-Treffen werden am Sonnabend, zwischen 11 und 16 Uhr wieder zahlreiche Fans in Parchaus erwartet. Jeder, der sich für Oldtimer begeistert, wird – wie bei den vorherigen Treffen auch – auf seine Kosten kommen. Es werden ungefähr 15 Zweiräder, zehn Lkw, mehr als 30 Pkw und viele Traktoren zu sehen sein. Auch an Essen und Trinken wird es nicht mangeln.

Gästeführung mit Stühlen in Burg

Bei der Gästeführung „ Burger Stuhlgang “ am Sonnabend um 17 Uhr geht es nicht um einheimische Verdauungsbeschwerden, sondern mit Klappstühlen unter dem Arm durch den geschichtsträchtigen Goethepark – der Visitenkarte der Stadt. Hier erfahren die Gäste von den beiden Gästeführerinnen bei der neu aufgelegten Führung“ viel Wissenswertes über den denkmalgeschützen Park und vieles Mehr. Karten für die öffentliche Führung gibt es ab 5 Euro. Eine vorherige Anmeldung in der Touristinfo ist erforderlich, diese ist zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet.

Matsch-Wolke in Parchen

Das sieht leichter aus, als es ist: über einen zusammengewürfelten Haufen alter Autoreifen klettern. Foto: Susanne Christmann

Mehr Action, mehr Spaß, mehr Teilnehmer. Am Sonnabend, gibt es die nächste Matsch-Wolke in Parchen. An der Strecke vorbeischauen ist ab 9 Uhr möglich. Rund 300 Starter gehen auf die Strecke mit naturnahen Hindernissen. Start und Ziel ist wie im vergangenen Jahr an der Parchener Klapperhalle Die Teilnehmer überwinden, durchkriechen und hangeln sich über Distanzen über 1,5 (6 bis 12 Jahre) sowie 6 (geübte und ungeübte Sportler) und 12 Kilometer (echte Helden). Bei der Extra-Variante, die bis zum Vorjahr „Schlag den Landrat“ hieß, werden Startgebühren für einen guten Zweck gesammelt – der Sieger wird Namensgeber des Wettbewerbs und bestimmt, wie das Geld verwendet wird.

Familienfest in Grabow

Der Kita-Förderverein Möckern lädt am Sonnabend, ab 10 Uhr zum Familienfest auf den Sportplatz in Grabow ein. Unterstützt wird der Förderverein dabei von der Ortschaft Grabow. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehören Sport & Spiel, eine Ortsrallye über zirka zehn Kilometer mit Laufrad und Buggy, eine Bastelstraße „Kreatives aus Ton“, Reiten, Kutsche fahren mit dem Reiterhof Küsel sowie der Zauberkünstler Alfinito. Das Projekt „Bauwagen“ soll eingeweiht werden. Auch für einen Imbiss wird gesorgt sein.

Vereinsfest in Schlagenthin

Am Sonnabend feiert Schlagenthin sein Vereinsfest rund um das Sport- und Kulturzentrum. Den Auftakt bildet um 9 Uhr das Hähnewettkrähen, für das der Kleintierzuchtverein verantwortlich zeichnet. Um 10 Uhr wird das Volleyballturnier angepfiffen, bei dem zehn Mannschaften ihre Teilnahme zugesagt haben. Mit dabei ist auch wieder das B&S Racing Team, das ab 10.30 Uhr Kindern ermöglicht, Quad zu fahren. Der Verein Kinderhorizonte bietet den Kindern Spaß mit Seifenblasen; Kegeln bieten die Angler am Vormittag für Kinder und am Nachmittag für Erwachsene an. Auf einem Pony können die kleinen Festbesucher ab 14 Uhr reiten. Kinderschminken ermöglicht der Jugendklub. Die Feuerwehr rundet das Programm mit der Präsentation ihrer Technik ab. Um 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen bei Live-Musik.

Dorffest in Tryppehna

Das 120-jährige Bestehen der Ortsfeuerwehr Tryppehna bei Möckern soll am Sonnabend, mit einem Dorffest gefeiert werden. Beginn ist 15 Uhr. Ein Tanzabend beginnt um 18 Uhr.

Geier Sturzflug und Markus in Genthin

Geier Sturzflug spielen in Genthin. Foto:IMAGO/Future Image

Die Genthiner Zuckerfabrik als Konzert- und Party-Ort ist erstaunlich wandlungsfähig. Am Sonnabend, soll ab 17 Uhr die „ Neue Deutsche Welle “ (NDW) Open Air wieder aufleben. „Geier Sturzflug“, Markus sowie „Oppa und die Schlagerenkel“ live den Beweis an, dass die Songs der NDW nicht totzukriegen sind. Zwischendurch gibt es Action und Musik mit DJ Jürgen Werner und der singenden Barfrau Michelle. Karten gibt es vor Ort an der Tageskasse.

90er Jahre Party in Parchen

Eine 90er Jahre Party gibt es am Sonnabend in der Parchener Klapperhalle. Dann lebt dort das Jahrzehnt von Eurodisco, Boybandmusik und Brit-Pop wieder auf.

Spee-Cup der Radsportjunioren in Genthin

Am Sonntag ist es so weit: Deutschlands Nachwuchs im Radsport wird zum 32. Spee-Cup wieder Genthins Straßen erobern. Für den anderen Verkehr sind sie voll gesperrt. Der sollte die Stadt an dem Tag weiträumig umfahren. Aber Zuschauen ist an der Strecke ab 9 Uhr möglich, Start und Ziel ist wie immer das Kreishaus. 300 Sportlerinnen und Sportler in allen Jugend-Altersklassen sind für den 32. Spee-Cup angemeldet. Darunter auch solche Asse wie Theo Reinhardt und Roger Kluge, die als Duo 2018 bei den Bahnweltmeisterschaften in Apeldoorn Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren wurden.

Fienercross in Parchen

Beim Fienercross gehen die Läufer am Sonntagmorgen auf die Strecke. Foto: Falk Heidel

Der 7. Parchener Fienercross startet am Sonntag ab 9 Uhr rund um die Klapperhalle in Parchen. Es gibt drei Strecken, 600 m sowie 6 und 11 km. Übrigens zwischen 9 und 14 Uhr werden alle Läufer und Zuschauer mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, deftigem vom Grill sowie kühlen Getränke und Popcorn gegen einen Obolus vor Ort versorgt. Los gehen die Wettbewerbe am Sonntagmorgen ab 9.25 Uhr, gegen 12.30 Uhr ist die Siegerehrung geplant.

Kindertrödelmarkt in Burg

Der Förderverein der ITEK Bambi lädt am Sonntag zur Kindersecondhandbörse auf dem Rewe Parkplatz, Conrad-Tack-Ring in Burg, ein. Von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr kann gut erhaltene Baby- und Kindermode für Frühling und Sommer, Babyzubehör, Spielzeug, Bücher und vieles mehr erworben werden. Auf die Kleinen Gäste wartet eine Hüpfburg und Kinderschminken von Pinsel und Pünktchen. Nach erfolgreicher Schnäppchenjagd können sich Besucher am Kuchenbasar mit leckerem selbstgebackenen Kuchen, Waffeln, Zuckerwatte, Bratwurst, Kaffee und Getränken stärken.

Klosterführung in Jerichow

Die nächste öffentliche Klosterführung wird in Jerichow am Sonntag angeboten. Sie startet ab 11 Uhr und erstreckt sich über eine Zeit von zirka anderthalb Stunden. Während der Führung werden Einblicke in die Geschichte und die Bedeutung des Klosters, in das Leben der Chorherren des Prämonstratenser-Ordens und die mittelalterliche Nutzung der Anlage gewährt. Der Rundgang führt durch die Klausur über die Klosterkirche bis in die Dauerausstellung im Museum.

Klassik in Burg

Das große Werk "Carmina Burana" von Carl Orff erklingt am Sonntag um 17 Uhr in der Kirche Unser Lieben Frauen im Breiten Weg in Burg. Es singt und spielt der Projektchor und Gesangssolisten. Karten gibt es an der tageskasse vor Ort.