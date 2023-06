Versuchsphase in Jerichow, Parey, Tucheim und Schlagenthin Das Jobcenter kommt aufs Land

Das Jobcenter Jerichower Land hat im Altkreis Genthin das Projekt „Beratung vor Ort“ ins Leben gerufen. Auf dem Tourenplan des Jobcenters stehen in diesem Jahr im Wechsel Jerichow, Parey, Tucheim und Schlagenthin. Nachdem die Berater des Jobcenters Mitte des Monats in Jerichow vor Ort waren, sind sie am Donnerstag von 9 bis 14 Uhr in Parey präsent.