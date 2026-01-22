weather heiter
Die Uhr auf dem Genthiner Marktplatz steht still – und das schon seit einiger Zeit. Beim Stadtrundgang mit der Volksstimme erläuterte die Bürgermeisterin was nun passiert.

Von Mike Fleske 22.01.2026, 18:20
Was ist los mit der Persiluhr auf dem Marktplatz ? das wollten Teilnehmer eines Rundganges durch die Innenstadt wissen.
Genthin - Sie gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt: die Persiluhr auf dem Genthiner Marktplatz. Doch statt die Zeit anzuzeigen, steht sie derzeit still. Beim Volksstimme-Rundgang wurde gefragt, warum die Reparaturarbeiten nicht beginnen.