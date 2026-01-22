Die Uhr auf dem Genthiner Marktplatz steht still – und das schon seit einiger Zeit. Beim Stadtrundgang mit der Volksstimme erläuterte die Bürgermeisterin was nun passiert.

Das passiert mit der Persiluhr auf dem Genthiner Marktplatz

Was ist los mit der Persiluhr auf dem Marktplatz ? das wollten Teilnehmer eines Rundganges durch die Innenstadt wissen.

Genthin - Sie gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt: die Persiluhr auf dem Genthiner Marktplatz. Doch statt die Zeit anzuzeigen, steht sie derzeit still. Beim Volksstimme-Rundgang wurde gefragt, warum die Reparaturarbeiten nicht beginnen.