Die Bau- und Sanierungsarbeiten am Sportplatz an der Berliner Chaussee laufen. Die Grundlagen für weitere Arbeiten sind gelegt, doch oft nicht sichtbar.

Das Rätsel um die stille Baustelle in Genthin ist gelöst.

Großbaustelle in Genthin

Genthin. - Die Bauarbeiten um das Großprojekt „Sportplatz an der Berliner Chaussee" schienen in den letzten Wochen still gewesen zu sein. Die Volksstimme hatte darüber berichtet.