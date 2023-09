Vernachlässigt und abgehängt - so sieht manch' Genthiner seine Stadt. Das könnte sich ändern. Wenn Genthin zum Mittelzentrum aufsteigt. Was jetzt dafür getan werden müsse.

Genthin - Cord-Jürgen Jehle, Inhaber eines Planungsbüros in Genthin und als sachkundiger Einwohner immer mit am Tisch im Bau- und Vergabeausschuss, spricht eine klare Sprache, was die Sache mit Genthins möglichem Aufstieg zum Mittelzentrum betrifft. Der Beitrag in der Volksstimme am Dienstag „Verhallt frohe Botschaft ungenutzt?“ hat teils hohe Wellen geschlagen.