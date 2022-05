DDR-Gasleitungsbau: „Trazniks“ feiern ihr Wiedersehen

Zum achten Mal treffen sich die „Trazniks“, die Trassenbauer der „Drushba-Trasse“, der „Trasse der Freundschaft“ und der „Erdgastrasse“ am Zabakucker See. Bei dem Wiedersehen werden 400 Männer und Frauen erwartet.

Leon Ruhloff und Cornelia Borner vom Touristenzentrum Zabakuck nehmen „Traznik“ Frank Homann (r.) in Empfang.

Zabakuck - Endlich ist es wieder so weit. Zum achten Mal treffen sich die „Trazniks“, die Trassenbauer der „Drushba-Trasse“, der „Trasse der Freundschaft“ und der „Erdgastrasse“ am Zabakucker See und wollen ihr Wiedersehen feiern und auf alte Zeiten anstoßen.