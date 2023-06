Nach dem Hochwasser-Einsatz in Rietzel gab es für die Kameraden aus Güsen und Hohenseeden noch ein kräftiges Frühstück. Dies hatten die Frauen aus Rietzel für sie zubereitet.

Deftiges Frühstück nach Fluteinsatz in Rietzel

Hohenseeden/Güsen - Nach dem Hochwasser-Einsatz in der Nacht von Freitag zum Sonnabend in Rietzel/Stadt Möckern durften sich die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Hohenseeden und Güsen in Rietzel noch über ein kräftiges Frühstück freuen, bevor es wieder nach Hause ging.