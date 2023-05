Tag der offenen Tür „Dein Lieblingsplatz“ präsentiert neue Ferienhäuser in Parey

Die neuen Ferienhäuser in „Dein Lieblingsplatz“ in Parey sind fertiggestellt. An einem Tag der offenen Tür hatten Interessierte nun die Möglichkeit, sich die Ferienhäuser auch mal von innen anzusehen.