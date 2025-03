Dmenzerkrankung verstehen und Betroffenen helfen Demenz: Ambulanter Hospizdienst bietet Infoabend in Jerichow an

Die Koordinatorinnen im ambulanten Hospizdienst Genthin-Jerichow-Havelberg laden zu diesem Kurs in das Bürgerhaus der Klosterstadt ein. Der „Demenz-Kompaktkurs“ wird am Mittwoch, 14. Mai, ab 17 Uhr in Jerichow angeboten.