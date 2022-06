Unterstützung Der Ambulante Hospizdienst möchte aus Jerichow Menschen begleiten

Den letzten Abschnitt des Lebens in vertrauter Umgebung zu verbringen - das wünschen sich viele Menschen. Für die Menschen von Genthin bis Havelberg gibt es dafür jetzt eine eigene Anlaufstelle in Jerichow. Am Freitag wurde sie offiziell eröffnet.