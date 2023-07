Die Zeiten für Schuhgeschäfte sind nicht rosig. Lichtblicke gibt es aber: Etwa in Genthin, wo sich mit dem Geschäft Bossman-Schuhe ein neuer Händler angesiedelt hat.

Der Duft von Leder im neuen Schuhgeschäft in Genthin

Birgit Krause und Nirmal Chandi in der Genthiner Filiale von Bossman-Schuhe.

Genthin - „Dass Sie hier sind, wusste ich vorher noch gar nicht“, solche Sätze hört Verkäuferin Birgit Krause immer noch häufig, dabei hat das Schuhgeschäft in der Genthiner Mühlenstraße bereits im September seine Türen geöffnet. „Viele Menschen wissen nicht, dass wir dauerhaft da sind oder übersehen unser Geschäft in der Hektik des Alltags“, sagt Birgit Krause. Sie arbeitet kräftig daran, dass sich das Geschäft zu einem Anlaufpunkt in der Stadt entwickelt.