Der Genthiner Schriftsteller Edlef Köppen und die Literaten seiner Zeit

Vortrag von Historiker Wilhelm Ziehr in der Stadt- und Kreisbibliothek über einen großen Sohn der Stadt. Gleichzeitig werden besondere Erstausgaben präsentiert.

Dr. Wilhelm Ziehr aus Wilhelmshorst ist mit einem Vortrag in Genthin zu Gast.

Genthin - Beim kommenden Treffen des Edlef-Köppen-Freundeskreises am Mittwoch, 15. September, um 15 Uhr wird als Gast Dr. Wilhelm Ziehr aus Wilhelmshorst erwartet. Der Historiker und ausgewiesene Kenner der Materie wird sich in einem Vortrag mit dem in Genthin geborenen Schriftsteller Edlef Köppen (1893 - 1939) und dessen Kontakten zu großen Literaten seiner Zeit beschäftigen.