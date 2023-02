In Genthin sollen neueWohungen in der Lorenzstraße und der Aderlaake entstehen. Bis dort der Einzug beginnt, wird es aber noch dauern.

So könnte es in einigen Jahren in Genthin-Süd aussehen: Zweigeschosser mit Appartements sollen ab etwa 2026 bezugsfertig sein.

Genthin - Vor wenigen Wochen hat der Genthiner Stadtrat Bebauungspläne in Genthin-Süd auf den Weg gebracht und damit den Weg für die Entwicklung für eine neue Wohnbebauung freigemacht. Während die Stadt in der Guerickestraße selbst ein Wohnquartier entwickeln möchte, wird die Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) in der Straße „Aderlaake“ freie Grundstücke mit der Maßgabe, Eigenheime zu errichten, entwickeln. In der Lorenzstraße sind 45 neue Mietwohnungen auf den Flächen geplant, auf denen sich bis vor wenigen Jahren die großen Neubaublöcke befanden.